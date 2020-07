Esquerra renova la seva executiva al Moianès, presidida per Dionís Guiteras

Dionís Guiteras, com a president, i Gemma Bisbal, com a secretària general, encapçalen la nova executiva comarcal d'ERC al Moianès, que va obtenir la unanimitat de la militància present a l'assemblea d'elecció.

L'executiva la completen Joan Far-ràs com a secretari d'Organització; Laura López (Finances); Eloi Oller (Política Municipal; Elsa Maestre (Imatge i Comunicació); Alba Jornet (Dones); Eduard Guiteras (Acció Política i Sectorial); Dolors Elias (Ciutadania, Salut i Gent Gran); Just Serra (Transició Ecològica i Desenvolupament Rural); Núria Alcoceba (Participació i Moviments Socials); i Josep Alcantarilla (Teixit Associatiu i Entitats). Guiteras va destacar que «tenim un model clar per a la nostra comarca basada en la mancomunitat de municipis, la col·laboració entre tots ells i donar oportunitats a tothom independentment de la seva grandària».