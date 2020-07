El Parlament rebutja fer arribar la línia de Renfe del Bages fins a l'aeroport

La línia de Renfe que connecta el Bages amb l'àrea metropolitana i que actualment acaba al Penedès (l'R4) no acabarà arribant fins a l'aeroport del Prat. Si més no, aquesta no és la voluntat del Govern actual de la Generalitat, malgrat és una demanda que des de fa mesos li han fet arribar els ajuntaments del tram del Vallès per on transcorre aquest servei, i era un projecte previst al Pla de Rodalies de Catalunya.

Una demanda que aquesta setmana ha arribat al Parlament de Catalunya, en sengles propostes de resolució presentades a la comissió de Territori i Sostenibilitat pels grups del Partit Socialista de Catalunya i d'En Comú Podem, però que van quedar tombades pels vots contraris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el Partit Popular. L'argument principal és que aquestes tres formacions defensen que la connexió de la xarxa de Rodalies, juntament amb altres serveis de transport, quedarà resolta quan entri en servei l'anomenada R-Aeroport. Una línia que ha projectat i promogut la Generalitat, que serà gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que funcionarà de manera autònoma en relació amb la resta de la xarxa i que consisteix en un nou ramal que anirà, amb via doble, des de les terminals T1 i T2 de l'aeroport fins a Barcelona, passant pel Prat, l'Hospitalet, Sants, Passeig de Gràcia, la Sagrera i, amb final, a Sant Andreu, on s'està construint una nova estació. Per tant, els plans actuals de l'Executiu català no passen perquè el Bages acabi tenint una connexió directa amb l'aeroport a través de la modificació de l'R4.

Ho va deixar clar en el debat sobre les propostes de resolució presentades per socialistes i comuns el portaveu de Junts per Catalu-nya, Eduard Pujol, que ja d'entrada va posar de manifest que «ens ho mirem diferent». Per a Pujol, el Govern de Catalunya «ja té una solució per a la connexió de l'aeroport amb la ciutat de Barcelona i d'aquí amb el conjunt del país», amb referència a aquesta R-Aeroport que el conseller de Territori, Damià Calvet, ja va anunciar el mes de desembre passat. Pujol va remarcar que «no estem parlant d'una llançadora i prou, s'està fent una nova línia que connectarà amb totes les línies de rodalies, de metro i de Ferrocarrils». Amb referència explícita a la demanda de dur la línia del Bages i el Vallès fins a l'aeroport, el portaveu de Junts va argumentar que el nou servei projectat «no serà part d'una línia convencional, que té la seva pròpia dinàmica i idiosincràsia, sinó que aquesta té unes dinàmiques i lògiques concretes, començant pel disseny dels vagons, pensats per a grans equipatges, i seguint per les freqüències». En aquest sentit va defensar que el que es planteja és «no barrejar conceptes de transport diferents, però alhora connectem amb tota la xarxa», amb una freqüència que es preveu d'un quart d'hora.

Jordi Terradas, del PSC, va defensar la seva proposta argumentant que els estudis tècnics, focalitzats en l'R4, «ens diuen que podria haver-hi un tren cada deu minuts en hora punta, el que significaria una millor connexió per als usuaris. També creiem que revertiria en un millor funcionament i rotació dels trens de la línia R4, i per tant en el conjunt del sistema». I hi afegia que «el que faria és oferir una millor opció de transport a tots els usuaris i al conjunt de l'operativitat de les línies de rodalies».

David Cid, portaveu de Catalunya En Comú Podem, també apuntava cap a la potencialitat de portar l'R4 cap a l'aeroport per facilitar una connexió directa a una població d'un milió de persones i, al mateix temps, «potenciar i millorar la línia en si».

Esquerra, en la línia de Junts i per boca del seu portaveu a la comissió, José Rodríguez, també va defensar la idoneïtat de la línia R-Aeroport i la no conveniència de fer-hi arribar l'R-4 per prestar aquest servei, «perquè aquesta té un recorregut molt llarg que generaria tot un moviment d'estacions addicionals que faria endar-rerir totes les freqüències de la mateixa línia». I, com en el cas de Junts, també exposava l'oportunitat que la nova línia exclusivament aeroportuària pugui ser operada per Ferrocarrils de la Generalitat, «que ja ens ha ofert mostres d'experiències molt positives». Rodríguez reiterava que el perllongament de l'R4 provocaria «alteracions» i que requeriria «modificacions annexes que ni tan sols estan licitades per Adif».