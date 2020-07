Adif inverteix 280 milions en sis actuacions a Catalunya entre aquest estiu i principis del 2021

Adif i Adif Alta Velocitat (Adif AV) han impulsat un programa d'obres per desenvolupar noves infraestructures a la xarxa ferroviària de Catalunya entre 2020 i principis de 2021. En concret, es tracta de sis actuacions per avançar en el desenvolupament del Corredor Mediterrani i la futura estació intermodal de La Sagrera i per augmentar "de forma significativa" la funcionalitat del servei al nucli central de Rodalies de Barcelona. El pla requerirà una inversió de gairebé 280 milions d'euros i pretén "millorar" l'explotació ferroviària, reduir el temps de viatge i obrir a Europa el transport de mercaderies per ferrocarril com a "motor" de la dinamització socioeconòmica de l'arc mediterrani i la seva ària d'influència.

Una de les principals obres del pla és el trasllat de les vies de la línia d'ample convencional Barcelona – Mataró – Maçanet a l'interior de l'estructura de la futura estació de La Sagrera. "Es tracta d'una fita de gran rellevància en l'avenç de les obres de construcció d'aquesta nova infraestructura, cridada a ser la gran estació de la capital catalana, juntament amb Sants", ha assegurat Adif en un comunicat.

El nou traçat té una longitud d'1,98 quilòmetres, des del triangle ferroviari fins a la boca del túnel que dona accés a l'estació de Barcelona – El Clot – Aragó. L'inici de les operacions serà el pròxim 25 de juliol i, segons la planificació vigent, els trens circularan per l'interior del nou tram soterrat sense aturada a partir de novembre.

Una altra de les actuacions és l'adaptació del tram Castellbisbal – Martorell – Nus de Vila-seca a l'ample internacional, que permetrà a Espanya connectar-se amb la xarxa europea ferroviària pels seus amples de via diferents. Entre els principals treballs figura l'ampliació del gàlib del túnel de Martorell, de 1.068 metres, i l'adequació de les condicions de seguretat a la normativa vigent.

De forma simultània s'està treballant en la rehabilitació de l'antic túnel de Castellbisbal, de 810 metres, actualment sense servei, per incorporar-lo a la xarxa d'explotació i crear una tercera via de circulació que connectarà l'estació de Castellbisbal i el viaducte del Llobregat, situat als voltants de Martorell.

Des de l'1 de juny fins a finals d'aquest any o principis de 2021, Adif està executant les obres d'infraestructura necessàries per adaptar l'esquema de les vies d'estacionament d'ample convencional de l'estació de Barcelona – Sants, la qual cosa permetrà disposar de quatre vies per l'aturada dels trens que accedeixen a la terminal per cada un dels dos túnels.

Altres actuacions destacades són la reposició i protecció d'infraestructures. Adif està avançant en els treballs de reconstrucció del pont sobre el riu Tordera, a la línia d'ample convencional Barcelona – Mataró – Maçanet, l'estructura del qual es va veure greument afectada per la borrasca Glòria el passat mes de gener.

Les actuacions comportaran importants afectacions en el conjunt de servei de Rodalies de Catalunya. Els treballs obligaran a circular en via única en un tram d'1,7 quilòmetres en el trajecte de Sant Adrià – El Colt Aragó, una limitació que comportarà una reducció d'ofertes de trens de la línia R1. A més, comportarà la interrupció dels trens entre Badalona i El Clot – Aragó els caps de setmana del 25 i 26 de juliol i el 6 i 8 de novembre.

Les obres del Corredor del Mediterrani generaran importants afectacions al servei, principalment de la línia R4 i de forma indirecta a les circulacions de les línies R2 i R1. El trànsit entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia s'interromprà i s'establirà un servei alternatiu per carretera entre aquestes estacions.