Ampans inicia les obres a Sant Fruitós d'una nova llar per a joves amb discapacitat

Les obres de construcció del nou centre d'atenció a infants i joves amb discapacitat intel·lectual i sensorial que Ampans obrirà a Sant Fruitós ja han començat. De moment s'ha instal·lat la maquinària i s'ha iniciat el moviment de terres que ha de transformar completament el solar d'uns 8.000 metres quadrats que hi ha al costat de l'escola Paidos i que fins ara ha servit d'aparcament.

Es tracta d'uns terrenys municipals que l'Ajuntament va cedir per un període de 90 anys a Ampans perquè hi pugui desenvolupar el seu projecte. L'operació també inclou la urbanització del tram de l'avinguda Girona, on hi ha el solar, i dels seus accessos, en què també participarà la mateixa Fundació, a banda de la construcció de l'equipament. Passat el període més dur de confinament, fa cosa d'un mes que l'Ajuntament va atorgar la llicència d'obres perquè Ampans ja hi pugui començar a treballar.

En concret, el que es construirà és un nou centre destinat al servei d'acolliment amb capacitat per a una trentena de places per a infants i joves d'entre 8 i 18 anys, i més endavant es podria ampliar amb la incorporació d'una residència per atendre també persones adultes amb discapacitat intel·lectual.

El projecte amb què està treballant l'entitat en aquesta primera fase preveu la construcció de sis unitats de convivència, o petites llars de cinc places cadascuna, on s'atendrien aquests infants i joves. Així mateix, el projecte incorpora quatre aules a la mateixa llar per poder oferir atencions més específiques quan la situació personal d'aquests nens i joves ho requereixi.

Ja feia un quant temps que Ampans i l'Ajuntament de Sant Fruitós van posar en marxa les negociacions perquè l'entitat pogués construir un equipament d'aquestes característiques, tenint en compte la demanda creixent que hi ha per atendre persones amb discapacitat intel·lectual i també sensorial i que sovint requereixen d'atencions més específiques, tant en menors com en adults. L'octubre passat l'Ajuntament i Ampans ja van signar la cessió del terreny on es construirà el nou centre, i el mes passat es va atorgar la llicència d'obres per poder-hi començar a construir dins el termini que més o menys ja es preveia, tot i les mesures de confinament i altres impediments que ha comportat la covid.