Arrenca la primera edició a Sant Joan del Vilacomerç, que vol incentivar les compres locals

Sant Joan de Vilatorrada dona avui el tret de sortida a la primera edició del Vilacomerç, una iniciativa que pretén donar un impuls a la compra local en un context de màxima dificultat ocasionat per la pandèmia de la covid-19. El certamen, que permet als establiments poder posar una parada al carrer sempre respectant les mesures d'higiene i seguretat requerides, s'allargarà durant quatre jornades, avui i demà, i també divendres i dissabte vinent, 24 i 25 de juliol.

La proposta l'ha organitzat l'Ajuntament de Sant Joan, en col·laboració amb l'Associació de Botiguers i Comerciants (ABIC) de Sant Joan i la Diputació de Barcelona, amb la idea de rellançar el comerç del municipi els dies de més afluència comercial al poble, com són el divendres i el dissabte al matí. En concret, els divendres podran treure la parada al carrer de 9 a 2 i de 5 a 9, i els dissabtes només de 9 a 2, en què podran exposar productes i mostres que ofereixin a l'establiment. També es pot aprofitar per treure productes de rebaixes i fer promocions, i es permetrà posar música per animar el punt de venda.

Tot plegat implicarà adoptar unes estrictes mesures de seguretat i distanciament, i evitar les aglomeracions. Entre altres coses, el taulell s'haurà de treure davant la façana del comerç amb un màxim de 2 metres lineals d'ocupació i permetent el pas per als vianants.