L'Ajuntament de Súria instal·la dues minideixalleries

L'Ajuntament de Súria ha instal·lat dues minideixalleries al municipi. Es tracta de dues instal.lacions destinades a residus de petit format, que en aquesta cas estaran ubicades a la plaça de la Serradora i a l'entorn de l'Estació d'Autobusos.

L'objectiu és promoure el reciclatge de petits residus que no disposen d'un contenidor específic a l'espai públic. En concret, les minideixalleries serviran per llançar-hi piles, CD, cartutxos de tinta d'impressora, bombetes convencionals i LED, Bateries d'electrònica i residus electrònics (per exemple, telèfons mòbils o carregadors).

La instal·lació d'aquest nou equipament ha comptat amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, dins de les millores previstes en el nou contracte del servei de recollida de residus i neteja viària, i també se n'han posat, per exemple, a Sant Joan de Vilatorrada.

L'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament insta tothom a fer un ús adient d'aquest nou equipament per afavorir el reciclatge i la sostenibilitat. També es recorda que aquest tipus de residus també es poden portar a la deixalleria municipal i a la deixalleria mòbil.