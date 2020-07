Sant Fruitós iniciarà les obres del casal d'entitats el setembre

Si la situació sanitària no ho impedeix, el govern de Sant Fruitós ha marcat per al proper mes de setembre la data d'inici de les obres de rehabilitació de l'antic edifici de l'ajuntament, que es reconvertirà en un casal d'entitats i també serà la futura seu del jutjat de pau. Aquesta setmana ha adjudicat l'execució de l'obra, que un cop començada es preveu que s'allargui tot un any. L'import de les obres és de 674.202 euros.

Es tracta d'un edifici de tres plantes situat a la carretera de Vic, pràcticament davant de l'actual ajuntament. Les obres en transformaran completament l'interior, i també es rehabilitarà la coberta i s'arreglarà la façana, que conservarà els trets singulars.

La planta baixa tindrà dues entrades. La del carrer Casajuana donarà accés al jutjat de pau, que disposarà de dos despatxos, i a l'entrada per la banda de la carretera de Vic hi haurà uns petits magatzems per a les entitats i un punt d'informació turística digital.

La primera planta disposarà d'una sala de reunions amb una capacitat per a una seixantena de persones i una sala de reunions per a grups amb capacitat per a 15 assistents. Finalment, la segona planta disposarà d'una sala de reunions i de quatre despatxos de dimensions reduïdes destinats al treball administratiu de les entitats. En totes elles hi haurà una zona de serveis amb lavabos, i un ascensor connectarà les tres plantes.



Un edifici autosuficient

En consonància amb el que ja s'està fent amb la resta d'edificis municipals, el futur casal d'entitats i jutjat de pau també serà autosuficient a partir de la instal·lació de les plaques fotovoltaiques que hi haurà tant a la terrassa posterior com a la vessant sud de la coberta. A més, funcionarà amb il·luminació del tipus LED.

A banda d'això, també serà un edifici intel·ligent, en el sentit que es planteja un sistema amb codis que regularà les entrades i les sortides de cada entitat segons l'horari prèviament acordat.