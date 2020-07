La CGT rebutja el tancament i aposta per la retirada del runam

La federació local de la CGT a Manresa va manifestar ahir en un comunicat el seu rebuig frontal a la decisió d'ICL de cessar l'activitat extractiva a Vilafruns, i acusava l'empresa de marxar «després d'haver explotat i enverinat el territori i d'haver hipotecat el futur d'aquesta i de les properes generacions». Diu que ICL se'n va de Vilafruns «perquè ja no li són rendibles les condicions d'explotació de la nostra terra i els seus recursos».

Tanmateix, el sindicat veu una possible via de sortida a la situació. En aquest sentit, proposa que «la retirada del mateix runam pot servir per poder seguir treballant», i per això anima els treballadors «a recuperar el control i l'explotació de la mina i a seguir explotant els recursos de forma respectuosa amb el territori».

La CGT és el segon sindicat amb més pes després de CCOO al comitè de Montajes Rus, on té 4 dels 13 representants; mentre que al d'ICL Sallent n'hi té 2, els mateixos que UGT, i darrere dels 5 de CCOO.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, defensava ahir en una piulada la mateixa proposta com a alternativa possible.