Súria instal·la dues minideixalleries per facilitar el reciclatge de petit material

L'Ajuntament de Súria, amb el suport de la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener, ha instal·lat dues minideixalleries a la plaça de la Serradora i a l'entorn de l'estació d'autobusos amb l'objectiu de facilitar als veïns el reciclatge de petits objectes, com poden ser piles, cartutxos d'impressora i altres materials no aptes per anar als contenidors.

Consten de diversos departaments per dipositar-hi CD i DVD, cartutxos, petits aparells elèctrics i electrònics, piles i acumuladors, bateries, bombes halògenes i incandescents, i bombetes de baix consum i LED.