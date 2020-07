El jutge espera informes mèdics de l'agressor de Moià per interrogar-lo

L'agressor que va ferir tres mossos a Moià amb una catana, dos dels quals greument, passarà a disposició judicial quan el jutge hagi rebut els informes mèdics que certifiquin que està en condicions per poder prendre-li declaració. I és que l'home que va atacar els policies continuava ahir hospitalitzat per ser tractat de la ferida al braç que li va provocar el tret d'un dels agents per reduir-lo.

Fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ) creien que el magistrat podria interrogar l'agressor, que està detingut, entre avui i demà, un cop hagi rebut els informes pertinents. En el cas que l'arrestat no es pugui desplaçar a la seu judicial, pel seu estat de salut, el magistrat l'inter-rogaria al centre sanitari si els informes dels metges forenses indiquen que pot ser sotmès a les preguntes del jutge.

Dos dels mossos van resultar ferits de gravetat, i l'atac va ser tan violent que fins i tot va amputar dos dits d'un dels agents. Fonts de la policia deien ahir que evolucionaven favorablement i que estan fora de perill. L'agressió va tenir lloc dissabte al vespre, quan els agents i personal sanitari es van presentar a casa del veí de Moià per fer el seu ingrés en un centre psiquiàtric. Llavors l'home, de 37 anys, va atacar els policies.