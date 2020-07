Junts per Sant Vicenç fa una donació a l'Associació Mossèn Rovira Tenas equivalent a 1.050 euros

El grup municipal de Junts per Sant Vicenç de Castellet ha fet una donació de bolquers per un valor de 1.050 euros a l'Associació Mossèn Rovira Tenas, perquè els reparteixi entre les famílies més necessitades del poble.

La tria de fer el donatiu en bolquers respon a la demanda de la pròpia associació, que va fer palesa la conveniència de disposar d'aquest material per part de les famílies a les quals assisteix. El volum total adquirit correspon a l'aportació que Junts per Sant Vicenç ha rebut durant els últims quatre mesos com a grup municipal per part de l'Ajuntament.

L'adquisició s'ha fet en quatre farmàcies del poble, a parts iguals, per tal de fomentar el comerç local. Al seu torn, les quatre farmàcies han buscat la millor oferta i al millor preu per contribuir en la causa.