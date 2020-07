El PSC del Bages, Berguedà i Solsonès exigeix la reobertuta dels CAP tancats

La comissió executiva de la Federació XI del PSC, que comprèn les comarques del Bages, el Berguedà i el Solsonès, exigeix al departament de Salut la reobertura immediata dels consultoris mèdics que es mantenen tancats en aquestes comarques des de l'inici de la pandèmia, i que ho facin amb activitat presencial i amb els serveis que prestaven de forma habitual abans del tancament. El partit assegura que formula aquestes peticions a partir de les queixes i demandes recollides d'alcaldes, regidors i ciutadans dels municipis afectats.

Al Bages, al Berguedà i al Solsonès hi ha diversos ambulatoris que encara estan tancats, especialment en poblacions petites, la qual cosa obliga els ciutadans a desplaçar-se a municipis veïns més grans, i això «deixa encara més aïllats multitud de pobles petits i mitjans amb distàncies considerables als ambulatoris», segons denuncia el PSC. N'hi ha d'altres, com és el cas dels de Castellgalí o el Pont de Vilomara, que han començat a obrir parcialment, un matí a la setmana, «i només amb servei administratiu i d'infermeria», lamenta el president de la Federació XI del partit i alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno. Això vol dir que els seus habitants s'han de desplaçar igualment al CAP de Sant Vicenç per anar al metge o al pediatre.

Precisament aquestes dues poblacions, governades pel PSC, ja van fer un front comú fa uns dies reclamant el retorn a l'horari que hi havia abans de la pandèmia, i ara el partit fa extensiva la demanda en el conjunt de les tres comarques.

El PSC considera «indispensable» recuperar un servei «directe als ciutadans» després de quatre mesos «de tancament i d'excepcionalitat», i en aquest sentit es nega a acceptar «el canvi de regles de joc acordades per l'ICS sense cap consulta ni negociació amb els ajuntaments dels municipis afectats». Tampoc «no volem ser ciutadans de segona a qui se'ns pugui tractar per via telefònica, ignorant les complicacions i les dificultats que suposa estar malalt i no poder ser assistit de forma presencial». Així mateix, el partit fa una crítica a «les retallades passades en un servei bàsic com la salut» i diu que no està disposat a acceptar «mantenir-les i incrementar-les mitjançant una disminució dràstica de serveis d'atenció primària».

El PSC portarà aquesta mateixa petició als plens dels ajuntaments de les tres comarques afectades i també dels consells comarcals del Bages i el Berguedà.