Els alumnes tenen canvis en la data de l'examen teòric a última hora

«M'enduré els llibres per preparar l'examen teòric del permís de conduir a la maleta. El meu objectiu era fer l'examen abans de marxar de vacances però m'han canviat la data i m'hauré d'adaptar», explica Roger Escudero, de 19 anys, un alumne de l'autoescola Logos de Manresa. Ell és un dels molts estudiants que van sol·licitar una data concreta per fer l'examen però, a última hora, la Direcció General de Trànsit va ajornar-li el dia previst per fer la prova.

Les autoescoles consultades atribueixen el problema a la limitació de places de l'examen teòric, ja que el nombre d'alumnes que poden estar en una de les aules de l'examen s'ha reduït fins a la meitat per la crisi sanitària. A banda, també remarquen que el nou sistema informàtic per tramitar la sol·licitud de l'examen teòric, anomenat AUES, presenta moltes incidències i no hi ha suficient personal administratiu per resoldre-les.

Francesc Gallego, representant de les autoescoles de la regió central, explica que el sistema permet sol·licitar una data d'examen concreta, «però si està plena no t'avisa i assigna una altra data per a l'alumne sense avís previ». Gallego apunta que aquest nou sistema informàtic es va posar en marxa abans del confinament per tal d'agilitzar la tramitació de la documentació. «L'objectiu inicial era introduir-lo d'una forma progressiva, però amb el confinament es va haver d'implantar a marxes forçades»», assenyala.

A l'autoescola Minorisa de Manresa també han detectat nombroses incidències amb l'ús d'aquest nou programa. Jordi Picas, al capdavant del centre, destaca que «de cop i volta tot el procés d'inscripció dels alumnes als exàmens es va començar a fer de forma telemàtica, amb un programa on les incidències es multipliquen». Picas lamenta que a l'hora d'efectuar sol·licituds d'exàmens «sovint el programa no funciona i aleshores passa de llarg el termini d'inscripció».

Una de les alumnes que han viscut un canvi de data de l'examen teòric és Samira Siki, de 22 anys. Ella s'està preparant a l'escola Logos de Manresa per tal de treure's el carnet B i tenia previst acudir a l'examen del dia 13 de juliol. «L'autoescola em va avisar que la DGT m'havia ajornat la data d'examen fins al dia 23 de juliol i a corre-cuita vaig haver de demanar un canvi de torn a la feina per poder assistir a la prova d'aquest dijous», explica Siki.

Un altre cas és el de l'alumna Mireia Casserras, de 15 anys, que també estudia a l'autoescola Logos de Manresa per treure's el carnet A1. «El meu propòsit era pujar a fer l'examen el dia 23 de juliol, però m'han ajornat la data fins al dia 4 d'agost», lamenta. «Això vol dir que m'hauré de passar més setmanes davant dels llibres i cancel·lar alguns plans que tenia previstos», explica.