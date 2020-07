Les autoescoles afronten la crisi de la covid amb una manca d'examinadors de la DGT

Les autoescoles de la Catalunya Central demanen una solució per evitar les llistes d'espera dels exàmens de conduir per la falta d'examinadors i personal administratiu a les Prefectures de Trànsit. Els professionals del sector afirmen que l'aturada de tres mesos a causa de la pandèmia agreuja el problema que viuen des de fa anys i condiciona la supervivència d'alguns centres. Per tal de combatre la situació, reclamen un pla de xoc per pal·liar els efectes de la covid i reforçar les prefectures amb personal itinerant per poder cobrir la demanda existent.

L'estat d'alarma va impedir la realització d'uns 180.000 exàmens teòrics i 268.000 exàmens pràctics a tot l'Estat. Per aquest motiu, la DGT seguirà oferint el servei d'exàmens durant tot l'estiu, inclòs el mes d'agost. Tot i així, les autoescoles subratllen que les prefectures estan col·lapsades. «A la província de Barcelona disposem d'uns noranta examinadors, però no tots estan en actiu», destaca el representant de les autoescoles de la regió central, Francesc Gallego, el qual afirma que ha hagut d'aturar moltes formacions «davant la impossibilitat de fixar una data».

La campanya d'estiu sempre ha sigut la més forta per a les autoescoles respecte a les matriculacions i, en aquest sentit, aquest any no ha sigut diferent. «En aquests moments, disposem d'una bona cartera d'alumnes a punt fer per l'examen, però tenim un sistema públic per sobre nostre que limita la nostra feina», manifesta Ernest Subirana, al capdavant de l'autoescola Trac de Manresa. En el seu cas, afirma que la manca de personal de la DGT redueix fins a un 50% o més la capacitat d'alumnes per examinar. Una dada que subscriuen la resta d'autoescoles consultades. «Aquest fet motiva la pròrroga dels ERTO i posa en risc els llocs de treball i fins i tot el tancament d'empreses», alerta Gallego.

D'altra banda, les autoescoles també posen sobre la taula la manca de personal administratiu per gestionar els tràmits dels permisos de conduir. Des del confinament, les autoescoles funcionen amb dos sistemes informàtics que presenten múltiples incidències. «Els nous sistemes operatius generen molts errors i sovint provoquen l'ajornament dels exàmens dels alumnes», apunta Eli Vidal, responsable de l'autoescola Autopràctic de Manresa i rodalia.

En la mateixa línia, Carlos Clares, de l'autoescola Font de Manresa, posa en relleu que la falta de personal administratiu i examinador acaba perjudicant sobretot els alumnes que volen treure's el permís de conduir.