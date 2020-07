Els centres de Solsona i Puigcerdà es queden sense exàmens de conduir el juliol

Les autoescoles de Solsona i Puigcerdà es queden sense exàmens de conduir durant el juliol a causa del confinament decretat a la comarca del Segrià. Des del dia 15 de juliol, els examinadors de la Prefectura de Lleida han aturat els desplaçaments fora de la comarca i això inclou les pistes situades a la Seu d'Urgell, on les autoescoles de Puigcerdà i Solsona fan els exàmens. De moment, està previst que es reprenguin les proves a partir del venciment de les mesures a final de mes.

«Nosaltres continuem les classes i les pràctiques de cotxe, en espera que es tornin a fer exàmens de cara a l'agost», explica Raül Viladrich, al capdavant d'un centre formatiu de Solsona i alhora president de la Federació d'Autoescoles de Catalunya. Davant d'aquesta nova aturada, tem que encara s'ampliïn més les llistes d'espera per realitzar l'examen de conduir. Per aquest motiu, considera essencial «dotar de més personal les prefectures catalanes, ja que si no la situació de les autoescoles serà insostenible».

Des de Puigcerdà, Daniel Domènech, de l'autoescola Gocar, lamenta que aquesta interrupció de l'activitat perjudica els alumnes que ja estaven a punt per fer l'examen. «Els dies previs a la data assenyalada sempre planifiquem força pràctiques perquè estiguin més preparats, però la suspensió dels exàmens desequilibra el calendari que teníem previst», manifesta Domènech.

Un altre dels centres afectats és l'autoescola Piteus de Solsona. Loli Caparrós, al capdavant del centre formatiu, destaca que una de les principals conseqüències és l'augment dels alumnes en llista d'espera. «Teníem previst portar una vintena d'estudiants a l'examen pràctic i al teòric del 16 de juliol, però la cita es va cancel·lar i tots ells resten en espera», remarca. Una de les dates que té fixades al calendari és el 28 de juliol, un dia en què també estava previst fer exàmens. «Si se suspèn, l'acumulació d'alumnes encara serà més greu», assegura.

Caparrós sosté que les mancances a l'hora de cobrir la demanda s'arrosseguen des de la vaga d'examinadors de l'any 2017 i, amb la crisi sanitària actual, el problema s'ha agreujat. En aquest sentit, considera que la DGT hauria pogut reconsiderar la situació i celebrar els exàmens previstos amb les mesures pertinents. De fet, el confinament decretat a Lleida permet les sortides per anar a treballar. Per tal de trobar una resposta a la suspensió dels exàmens, Regió7 ha intentat contactar amb la Prefectura de Lleida però no ha obtingut resposta.