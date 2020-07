El Govern estendrà a 24 hores la gratuïtat a la ronda de Manresa els dies feiners

Circular per l'autopista C-16 quan es faci servir com a ronda de Manresa serà de franc a qualsevol hora del dia si és feiner a partir de l'1 de setembre. Una mesura que aquest diari ja va avançar en l'edició del 7 de maig passat, i que la Generalitat va fer ahir efectiva amb la modificació del Decret que regula la concessió de l'autopista C-16 Terrassa-Manresa, i que suposa l'ampliació a 24 hores d'una bonificació que fins ara es restringia a les hores punta.

Aquest canvi permetrà que els usuaris del tram que va des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell cap al nord (i a l'inrevés) gaudeixin d'una bonificació del 100% del cost del peatge durant les 24 hores de dilluns a divendres laborables. És a dir, si s'accedeix a l'autopista per aquesta barrera i se circula en direcció a Berga, o si es ve per la C-16 des del nord i se surt cap a la C-55 en aquest punt, el preu del peatge serà de zero euros a qualsevol hora del dia (no festiu), i no només de 7 a 2/4 d'11 del matí i de 5 de la tarda a 9 del vespre com fins ara.

El que sí que es manté és que les bonificacions s'apliquen de dilluns a divendres laborables, i perquè es facin efectives el vehicle que passi per la barrera haurà de disposar de teletac o del dispositiu de pagament dinàmic a través del mòbil Satelise.

Amb aquesta mesura, el Govern vol convertir aquest tram de la C-16 en una veritable ronda de Manresa, amb l'objectiu de contribuir a descongestionar la C-55.