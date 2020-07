El Berguedà, la comarca que més recicla de tot Catalunya

El Berguedà, amb el 68,82% de recollida selectiva, s'ha situat al capdavant de les comarques que més reciclen, i ha "destronat la històrica" Osona (65,4%), ha assenyalat Tost, que ha felicitat en qualsevol cas la feina d'aquesta comarca des de fa anys.

L'escalada del Berguedà ha estat fulgurant, ja que fa dos anys se situava en el número 36 de la classificació del total de les 42 comarques. El 2018 va passar al lloc 20. La clau ha estat que els municipis situats a l'eix del Llobregat, que són els més poblats de la comarca, van implantar la recollida porta a porta a finals del 2018.

El nombre de comarques que supera el 50% de la recollida selectiva ha passat de 10 a 13 el 2019. Darrere del Berguedà i Osona, segueixen el Priorat, el Moianès, la Segarra, el Pallars Sobirà, el Montsià, la Conca de Barberà, la Garrotxa, l'Alt Urgell, el Bages, la Terra Alta i el Gironès.

Aquests nivells es donen, en gran mesura, gràcies a la implantació de sistemes altament eficients de recollida selectiva, com el porta a porta i els contenidors intel·ligents. A més, les quatre primeres comarques -Berguedà, Osona, Priorat, i Moianès-, amb una recollida superior al 60%, ja estarien complint l'objectiu europeu.

Calvet ha destacat que la implicació de les administracions locals i supralocals és "essencial" i que calen "més esforços" per incrementar la recollida selectiva, "amb la implantació de models eficients, com el porta a porta, contenidors intel·ligents o models de pagament per generació, i assegurar que el comerç i els serveis realitzen correctament la recollida selectiva".

La recollida selectiva va augmentar un 9% el 2019 respecte a l'any anterior i va arribar al 44,8% del total dels residus municipals -1,8 milions de tones-, la xifra més alta fins ara a Catalunya. En el balanç de generació i recollida de residus aquest dijous, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, s'ha mostrat optimista sobre l'objectiu d'arribar al 50% de la recollida selectiva aquest any i ha reivindicat el paper d'ajuntaments i altres ens. El director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, ha apuntat, sobre l'impacte de la pandèmia -molt clar en la generació de residus-, que no han notat un relaxament dels hàbits de la població. El Berguedà pren el relleu a Osona com la comarca que més recicla.

A Catalunya es van generar l'any passat 4 milions de tones de deixalles. Això significa 1,4 quilos per habitant al dia (526 kg/hab/any). En comparació amb els indicadors econòmics -el PIB i la variació interanual PIB-, la generació i la variació de la generació per capita se situa per sota del creixement econòmic i es confirma la tendència dels darrers anys de "dissociació entre generació de residus i creixement econòmic", ha destacat el conseller Calvet.

En termes d'emergència climàtica, la recollida selectiva va evitar el 2019 l'emissió de 564.000 tones de gasos amb efecte d'hivernacle. Aquesta xifra equival al CO2 que produeixen 564.000 vehicles durant un any que facin 10.000 quilòmetres.