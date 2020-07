Montserrat oferirà dos cursos per a organistes aquest estiu

El Monestir de Montserrat oferirà aquest estiu dues propostes de formació per a organistes. La primera es farà la setmana del 24 al 29 d'agost amb el XXVIII Curset de Formació per a Organistes d'Església, adreçat a persones anb cicle inicial de grau mitjà o grau elemental, a càrrec de Ramon Oranias, Pau Riuró, Lorién Santana i Pierre Vidal. El segon, de l'1 al 5 de setembre, serà impartit per l'organista titular de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona i professor de l'ESMUC, Juan de la Rubia, per a estudiants o organistes de grau mitjà o superior.

El XXVIII Curset de Formació per a Organistes d'Església de Montserrat s'ofereix a totes les diòcesis catalanes, amb el patronatge de la Conferència Episcopal Tarraconense, la Facultat Antoni Gaudí d'Història, Arqueologia i Arts cristianes, i la Fundació Abadia de Montserrat 2025, i s'adreça a tots els qui exerceixen d'organista en una comunitat parroquial o religiosa, a estudiants o organistes que volen aprofundir el seu repertori i a qui, amb un o altre instrument, presten un servei musical a la litúrgia. Per la seva banda, el Curs d'Orgue que es farà al setembre serà més específic.

En tots dos casos s'impartiran les matèries de repertori, anàlisi musical, improvisació, tècnica i harmonia. Per fer efectiva la inscripció, els alumnes hauran de presentar un currículum on hi consti els estudis musicals realitzats, la trajectòria musical i les obres que voldrà treballar. L'allotjament serà a l'hostatgeria del monestir, que compta amb totes les garanties sanitàries preceptives, i les places són limitades.