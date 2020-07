Sallent recupera la llera del riu afectada pel temporal Glòria

La llera del riu Llobregat al seu pas pel tram urbà de Sallent, afectada pel temporal Glòria, ja ha recuperat i millorat la seva fesomia. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), amb el suport de l'Ajuntament de Sallent, acaba d'enllestir els treballs de millora de l'entorn fluvial que, a més, s'ha reforçat per prevenir els desperfectes que poguessin ocasionar esdeveniments similars en el futur.

El mes de gener passat, després del temporal Glòria, la llera del riu Llobregat a Sallent va quedar molt afectada «a nivell d'usos i estructural», tal com apunta el regidor d'Urbanisme i Obres Públiques de l'Ajuntament de Sallent, Miquel Estruch. Per aquest motiu, el consistori va insistir a l'ACA sobre la necessitat de recuperar aquesta zona del municipi tan aviat com fos possible.

Estruch explica que la voluntat del consistori és que el poble «s'obri al riu i no li doni l'esquena» i, per aquest motiu,a l'hora de recuperar les zones malmeses es van proposar tres objectius: «embellir, revitalitzar les activitats de lleure i esportives i enfortir l'entorn de cara a propers esdeveniments».

Els treballs que s'han dut a terme han actuat en tres àmbits del tram urbà. A l'espai que hi ha entre els dos ponts s'ha recuperat la part de passeig del riu afectada amb una escullera enfortida i una plantació amb hidrosembra, que farà de protecció en cas de nous episodis de temporal i proporcionarà «una llera verda i agradable, que permet recuperar l'activitat propera al riu». A la zona que va del Pont Nou cap a Balsareny s'hi ha dut a terme una protecció de pedra d'escullera i troncs de 6 metres de fondària i s'ha augmentat el nivell de terres per protegir estructuralment la llera en cas de crescuda. Els treballs en aquest tram també els han permès recuperar l'espai Oasi, que hi ha darrere la Fàbrica Vella. Finalment, al tram que va del Pont Vell cap a Cabrianes s'ha netejat i s'ha actuat amb pedra d'escullera i s'ha augmentat el nivell de protecció. Amb la recuperació de les zones malmeses el tram urbà del riu ja està a punt per passejar-hi de nou.