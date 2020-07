Santpedor dedica un espai per al dol de nadons que han mort

Santpedor inaugurarà aquest dissabte, 25 de juliol, ales 6 de la tarda l'Arbre dels Records, un espai al cementiri municipal dedicat al record per als nadons que han mort en l'etapa gestacional o al cap de pocs dies d'haver nascut. És una iniciativa de l'Associació Little Stars de la Catalunya Central, orientada a donar suport a les famílies, en col·laboració amb l'Ajuntament.

En aquest espai, situat al cementiri municipal, hi haurà un arbre, una placa commemorativa i bancs pensats per a la reflexió i el dol de les famílies. En la inauguració d'aquest dissabte descobrirà la placa i es farà una enlairada de globus. HI assistiran l'alcalde de Santpedor, Xavier Codina; el cofundador de l'Associació Little Stars de la Catalunya Central, Jordi Amblàs; i Montse Albiol, llevadora d'Althaia Xarxa Assistencial de Manresa.

D'aquesta manera, Santpedor se sumarà a altres municipis que també tenen el seu Arbre dels Records, com Sant Salvador de Guardiola, que el va inaugurar el novembre passat.