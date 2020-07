Els afectats creuen que no hi ha res a negociar

El propietari de Valhonesta i membre d'Unió de Pagesos, Joan Casajoana, que va destapar el conflicte de les immatriculacions fa dos anys quan va denunciar que el bisbat de Vic s'havia apropiat l'ermita i la casa familiar, reclama a la Generalitat que faci un estudi jurídic sobre les immatriculacions perquè entén que «no es negocia amb qui roba i amb qui actua il·legalment».

Segons Casajoana, des d'Unió de Pagesos, que han reclamat públicament la titularitat de béns immatriculats per l'Església, «entenem que hi ha hagut actuacions il·legals i s'ha fet un robatori als pobles perquè els bisbats han inscrit al seu nom patrimonis que es van aixecar durant molt segles amb l'esforç de la gent». Creu també que la dada de béns immatriculats «és insuficient» i que hi ha molts més immobles afectats.

Casajoana ha recuperat l'antiga masia familiar després que el bisbat de Vic reconegués l'error, però li falta el cementiri i l'església de Vallhonesta, que reclamarà per la via judicial. Per la seva banda, el president de l'Associació de Micropobles de Catalunya, Mario Urrea, confia que l'Església «serà raonable i començarà a negociar perquè apropiar-se les coses no és la manera d'actuar».