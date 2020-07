El Govern xifra en 3.722 les finques que l'Església hauria inscrit indegudament

Des de l'ermita de Sant Pere de Vallhonesta, a Sant Vicenç de Castellet, on es va destapar el conflicte de les immatriculacions indegudes, ahir el govern de la Generalitat va revelar que l'Església catòlica ha inscrit a Catalunya, del 1946 fins al 2015, un total de 3.722 immobles al seu nom sense cap títol que n'acrediti la propietat. Per resoldre aquesta problemàtica el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i la consellera de Justícia, Ester Capella, van anunciar la creació d'una oficina de mediació perquè l'Església acordi solucions extrajudicials amb els particulars i les administracions afectades.

La meitat de construccions que durant 70 anys l'església hauria immatriculat són dedicades al culte, com temples, ermites, cementiris, capelles, conjunts eclesiàstics i santuaris, i el 41% serien terrenys, sobretot, rústics. La resta d'inscripcions són d'edificis com rectories, garatges o palaus. Lleida, amb el 58% de les inscripcions, seria la demarcació més afectada i entre les comarques amb més immatriculacions hi ha l'Alt Urgell, l'Anoia i la Cerdanya.

Ara, la Generalitat, a partir de les dades dels registres de la propietat de Catalunya, ha elaborat un mapa interactiu que ofereix informació sobre el nombre de finques, el tipus, la ubicació, el registre corresponent i la titularitat dels immobles. A més, ha creat l'Oficina de Mediació sobre Immatriculacions, un servei adreçat a l'Església i a les persones i entitats com Unió de Pagesos o l'Associació de Micropobles de Catalunya que reclamen la propietat dels béns immatriculats sense títol de propietat.

Segons Capella, «no es tracta d'assenyalar ningú amb el dit sinó de buscar solucions, i va a favor de la transparència». Amb aquestes mesures, va assegurar, «volem donar a conèixer l'abast i fem una crida perquè l'Església i les parts seguin, dialoguin i pactin». En el mateix sentit, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, va afirmar que es tracta que «no hi hagi privilegis. No és una mesura contra ningú, sinó per resoldre problemes i la mediació és una eina per evitar processos judicials llargs».

El departament de Justícia també promou la constitució d'un grup de treball per impulsar un canvi normatiu, que es posarà en funcionament durant el proper mes de setembre. La Generalitat de Catalunya és la primera administració que ha publicat les immatriculacions de l'Església després que l'executiu espanyol incomplís una resolució del Parlament de Catalunya i una proposició no de llei del Congrés dels Diputats.

La Generalitat va presentar ahir totes aquestes mesures en una roda de premsa a l'ermita de Vall-honesta, un dels símbols patrimonials de Sant Vicenç de Castellet, que va ser el primer bé a destapar la problemàtica de les immatriculacions de l'Església.