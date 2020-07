La Generalitat dona llum verd al projecte de Vies Blaves per al lleure a l'entorn dels rius

Les poblacions a l'entorn del Llobregat, el Cardener i l'Anoia sumaran 306 quilòmetres de camins a la vora del riu per poder fer a peu o en bicicleta. És el que preveu el projecte de les Vies Blaves, que es va començar a gestar el 2015, i que ara ha tingut l'aval definitiu de la Generalitat, després que la Comissió de Territori de Catalunya donés ahir el vistiplau al Pla Director Urbanístic que ho regula. Suposa una inversió de 45 milions a càrrec de la Diputació.

L'àmbit territorial d'aquest pla aplega 59 municipis de set comarques, amb una població total de més de 400.000 habitants, i agafa de ple la Catalunya Central. En concret, inclou 20 municipis del Bages, 14 de l'Anoia, 13 del Berguedà, i també Pinós, al Solsonès.

El projecte recupera camins històrics i crea noves possibilitats de connexió entre els municipis, amb la creació de punts de serveis, i rehabilita els elements patrimonials i paisatgístics al llarg del seu recorregut. El pla també indica que tots aquests camins seran de titularitat pública, i en general tindran una amplada de tres metres, excepte en casos com els espais de sensibilitat ambiental alta o molt alta, on es limita a dos metres. El seu ús es limitarà a la mobilitat de persones i bicicletes, o a altres tipus de mobilitat sostenible, i es prohibeix explícitament la mobilitat en aquests camins amb vehicles de motor, tret dels que siguin necessaris per al manteniment de la via.



Recorregut amb tres branques

Les Vies Blaves s'estructuren en les branques del Llobregat, el Cardener i l'Anoia.

La Via Blava Llobregat recorrerà 174 quilòmetres des de les fonts del riu, a Castellar de n'Hug, fins a Martorell, unint indrets com Sant Benet de Bages, Montserrat i 15 colònies tèxtils. El recorregut principal es podrà completar amb prop de 90 quilòmetres més de possibles variants i enllaços. Suposarà una inversió de 22 milions d'euros.

La Via Blava Anoia seguirà el riu des de Jorba fins a Martorell, on s'unirà amb la Via Blava Llobregat. Tindrà 65 quilòmetres de longitud que transcorreran per les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat, i en aquest cas requerirà una inversió de 12 milions d'euros.

Finalment, a la Via Blava Cardener s'habilitaran 52,6 quilòmetres d'itineraris pel Bages, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la Via Blava Llobregat a Castellgalí. La inversió prevista és de 10 milions.

Aquests itineraris tindran diverses portes d'entrada, 37 en total, de les quals n'hi ha 21 per a la Via Blava Llobregat, 7 per a la Via Blava Cardener, i 9 per a la Via Blava Anoia. També tindran nodes, o punts de connexió amb altres itineraris i recorreguts, ja sigui amb els diversos camins GR amb què intercedeixin, o per exemple amb el camí de Sant Jaume, el camí dels Bons Homes, els camins de la Sal, la ruta Intercatalunya, o la ruta de les Colònies Tèxtils del Llobregat.