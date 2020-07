JxCat Bages i Berguedà insta ICL i el Govern a mantenir tots els llocs de treball de Vilafruns

Davant la decisió de l'empresa ICL d'avançar el tancament de la mina de Sallent – Balsareny, comportant que aquesta explotació no torni a obrir, després dels malaurats accidents mortals del passat mes de juny, Junts per Catalunya del Bages i del Berguedà ha emès aquest dissabte un comunicat on insta l'empresa ICL Iberia, el Govern català i els governs locals a treballar conjuntament per garantir tots els llocs de treball, directes i indirectes, de Vilafruns. També demana a ICL que «treballi i presenti alternatives i plans de futur per tornar a fer créixer l'activitat minera a les comarques centrals».

En el comunicat, la formació assegura que impulsarà el debat en el conjunt de la Catalunya Central per tal de «plantejar i liderar projectes de futur lligats a la mineria, que vagin més enllà de l'explotació minera, com poden ser projectes industrials lligats als runams salins, nous usos de la sal, aprofitament energètic de les instal·lacions mineres i ús turístic», entre d'altres. També lamenta que l'explicació de l'empresa «demostra la inviabilitat econòmica de l'explotació minera degut al baix preu de la potassa, els alts costos de l'explotació i la crisi de demanda provocada per la covid».



Podeu llegir a continuació el comunicat sencer de JxCat Bages i Berguedà:

1. Estem davant un tancament que estava previst pel moment que la mina de Súria pogués assumir la producció que actualment es porta a terme a Vilafruns. Aquest trasllat comportava el ple funcionament de la rampa que està en construcció a la mina de Cabanasses, per tal de poder produir tota la potassa des de Súria, amb el conseqüent trasllat de les persones que treballaven a l'explotació de Sallent – Balsareny.

2. L'explicació de l'empresa demostra la inviabilitat econòmica de l'explotació minera degut al baix preu de la potassa, els alts costos de l'explotació i la crisi de demanda provocada per la COVID. Aquests fets lligats al tancament temporal provocat per l'anàlisi de la seguretat de la mina, han confluït cap a la pitjor decisió pel territori, el tancament, i només seguir amb el manteniment de les galeries.

3. En aquest sentit, des de Junts per Catalunya instem a l'empresa ICL Iberia, al Govern de la Generalitat de Catalunya i als governs locals a treballar conjuntament i coordinadament per a poder garantir el manteniment dels llocs de treball tant directes com indirectes de Vilafruns i vetllar per tal que les conseqüències econòmiques i socials derivades d'aquesta situació tinguin la menor afectació possible al nostre territori.

4. Des de Junts per Catalunya sempre hem estat al costat de l'activitat minera a la comarca del Bages, treballant des de totes les institucions per tal de garantir les eines necessàries perquè l'explotació sigui econòmica i ambientalment sostenible, així com garantir els plans de futur de l'activitat a la nostra comarca.

5. L'activitat minera a la comarca del Bages representa un sector que genera una activitat econòmica molt important, aportant un valor afegit a la indústria de les nostres comarques i a la transferència de coneixement en aquest àmbit. Ens situa com a referent en el sector miner a Catalunya i per tant, cal treballar per preservar aquest potencial que fa tants anys que ens defineix.

6. Demanem a l'empresa ICL, que treballi i presenti alternatives i plans de futur per tornar a fer créixer l'activitat minera a les nostres comarques, així com el desenvolupament del sector miner ampli, present al territori.

7. La indústria minera a la Catalunya Central és un motor tractor del teixit industrial i de serveis. En aquest sentit, instem a l'empresa ICL, a no desentendre's de la situació generada a les empreses col·laboradores, i treballar conjuntament amb elles, plans d'adaptació i de viabilitat, per tal de contribuir a mantenir i adaptar el teixit econòmic de les nostres comarques.

8. Impulsarem el debat en el conjunt de la Catalunya Central per tal de plantejar i liderar projectes de futur lligats a la mineria, que vagin més enllà de l'explotació minera, com poden ser projectes industrials lligats als runams salins, nous usos de la sal, aprofitament energètic de les instal·lacions mineres, ús turístic, etc.

9. Treballarem conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, amb les empreses i amb les institucions locals, per poder fer viables les propostes de futur que es plantegin, garantint la màxima seguretat de l'activitat, així com el respecte al medi ambient i a la sostenibilitat.

10. Des de Junts per Catalunya, apostem per un futur industrial al nostre territori, que inclogui una mineria sostenible i de futur, així com nous projectes a desenvolupar-hi.