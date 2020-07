L'accés a Cabrianes pel pont quedarà tallat el 3 d'agost

El pont d'accés al nucli de Cabrianes quedarà tallat al trànsit i no s'hi podrà circular ni d'entrada ni de sortida a partir del dilluns 3 d'agost i fins a nou avís a causa de les obres d'ampliació que s'hi fan. Així ho ha confirmat l'Ajuntament de Sallent en un comunicat, en què assenyala la necessitat de buscar itineraris alternatius per part dels usuaris, que igualment se senyalitzaran.

Com ja ha explicat aquest diari, les obres al pont, situat a la carretera B-430 sobre el riu Llobregat, fa pocs dies que han començat, i fins ara tenien poques afectacions perquè bàsicament s'han concentrat a l'entorn i amb els treballs previs de moviment de terres, però es preveu que els propers dies ja s'intervingui pròpiament en l'estructura del pont, i això hi impedirà el pas.

El tall del trànsit en aquest punt deixarà dues alternatives possibles que serviran tant d'entrada com de sortida als vehicles. L'una és en direcció est, cap a Artés, seguint la mateixa carretera B-430 entre el nucli de Cabrianes i l'enllaç amb l'eix Transversal, i l'altra és en sentit oposat. En concret, en direcció al pont en obres, però agafant el trencall que hi ha just abans d'arribar-hi i que porta cap a Sallent a través del Camí dels Horts, i un cop a Sallent, es pot enllaçar amb l'eix del Llobregat tant en sentit nord com en sentit sud. Les dues opcions també serveixen en sentit invers.

Aquests accessos alternatius seran provisionals fins a nou avís, que de moment no s'ha concretat perquè dependrà de l'evolució de les obres. Una actuació que ha d'afavorir la seguretat i la fluïdesa del trànist al pont, d'uns 300 metres de longitud, tenint en compte que actualment és tan estret que no permet el pas simultani de dos vehicles, i això fa que si coincideixen, un s'hagi d'esperar en un extrem i cedir el pas a l'altre.

Amb les obres es doblarà l'amplada i podran circular-hi dos vehicles alhora. El pont passarà dels 6 metres actuals a 12, i tindrà una calçada de dos carrils i una vorera per a vianants i ciclistes. Els treballs també inclouen la rehabilitació de l'estructura actual, de 73 metres de longitud, i l'adequació dels trams que hi entronquen.