Les discoteques portaran als tribunals el tancament en considerar injustificada la mesura del Govern

Les patronals de l'oci nocturn Fecalon i Gremi de Sales de Discoteques de Barcelona i Província portaran als tribunals el tancament de discoteques a Catalunya ordenat per la Generalitat amb la finalitat de contenir els rebrots de coronavirus perquè consideren que la mesura «no està justificada». Lamenten pagar els plats trencats dels rebrots.

En un comunicat conjunt, les dues entitats que representen els empresaris del sector han denunciat que la mesura «deixa en la més absoluta indefensió i ruïna a les més de 35.000 empreses del sector i les seves més de 37.000 famílies», i han acusat el Govern català de no haver estudiat ni contestat el pla de desescalada presentat pel sector fa més de 20 dies.

Així mateix, també han asse-nyalat que el Govern de la Generalitat provoca «indefensió i inseguretat jurídica» en no haver donat a conèixer la resolució administrativa que empara els tancaments de locals. Divendres, el Procicat va assenyalar que la situació epidemiològica a Catalu-nya «ha obligat a adoptar» aquestes «mesures especials de contenció» per frenar la transmissió del virus de la covid-19.

Davant d'aquesta situació, les patronals de l'oci nocturn tampoc no entenen que no s'hagi sol·licitat una ratificació judicial per al tancament en considerar que hi ha una vulneració «de Drets Fonamentals». Aquest tancament, afirmen, provoca «perjudicis irreparables per haver adquirit les activitats dels corresponents subministraments i serveis».

Canvis en esport i cultura

El Procicat revisarà la propera setmana la seva resolució sobre les mesures restrictives adoptades en l'àmbit de la cultura i l'esport per «adaptar-la a l'evolució de la pandèmia» i poder millorar «la gestió i l'aplicació d'aquelles mesures amb l'experiència acumulada d'aquests dies».

Així ho ha anunciat el delegat de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernàndez, després de la reunió que van mantenir ahir la consellera de Presidència, Meritxell Budó; la de Salut, Alba Vergés, i el d'Interior, Miquel Buch, amb els alcaldes metropolitans.

Fernàndez ha assenyalat que serà el Procicat el que decidirà cap on anirà aquesta revisió, «sempre tenint en compte la visió dels epidemiòlegs en el moment de prendre les decisions pertinents».