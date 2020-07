JuntsxCat vol mirar la crisi de la potassa amb alternatives de cara al futur

Davant la decisió de l'empresa ICL d'avançar el tancament de la mina de Sallent – Balsareny, comportant que aquesta explotació no torni a obrir després dels malaurats accidents mortals del mes de juny passat, Junts per Catalu-nya del Bages i del Berguedà ha emès aquest dissabte un comunicat on insta l'empresa ICL Iberia, el Govern català i els governs locals a treballar conjuntament per garantir tots els llocs de treball, directes i indirectes, de Vilafruns.

L'afectació d'aquest tancament podria ser de més de 400 miners que anirien al carrer, ja siguin de la plantilla d'ICL o de la subcontractada Montajes Rus, i d'una xifra similar de treballadors d'empreses que presten servei a les mines de la part del Llobregat. La formació postconvergent també demana a ICL que «treballi i presenti alternatives i plans de futur per tornar a fer créixer l'activitat minera a les comarques centrals».

En el comunicat, la formació assegura que impulsarà el debat en el conjunt de la Catalunya Central per tal de «plantejar i liderar projectes de futur lligats a la mineria, que vagin més enllà de l'explotació minera, com poden ser projectes industrials lligats als runams salins, nous usos de la sal, aprofitament energètic de les instal·lacions mineres i ús turístic», entre d'altres. També lamenta que l'explicació de l'empresa «demostra la inviabilitat econòmica de l'explotació minera a causa del baix preu de la potassa, els alts costos de l'explotació i la crisi de demanda provocada per la covid».

Junts per Catalunya assegura que sempre «hem estat al costat de l'activitat minera a la comarca del Bages, treballant des de totes les institucions per tal de garantir les eines necessàries perquè l'explotació sigui econòmica i ambientalment sostenible, així com garantir els plans de futur de l'activitat a la nostra comarca».

Consideren que «la indústria minera a la Catalunya Central és un motor tractor del teixit industrial i de serveis». I en aquest sentit, insten l'empresa ICL «a no desentendre's de la situació generada a les empreses col·laboradores, i treballar conjuntament amb elles, amb plans d'adaptació i de viabilitat per contribuir a mantenir i adaptar el teixit econòmic de les nostres comarques». Recorden que la mineria pot tenir futur en altres projectes industrials lligats als runams salins, nous usos de la sal, aprofitament energètic de galeries.