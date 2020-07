El sector de l'oci nocturn a la regió central diu ser el cap de turc dels brots

Interior de la discoteca Seven Seven de Manresa, que està tancada, en una imatge d'abans de la pandèmia |

L'amenaça dels brots ha impactat de ple a les sales de ball i els qui pretenien sortir de festa a una discoteca han hagut de canviar de plans. A Manresa, Villa Martini i Coco Village, les dues úniques discoteques de la ciutat que han mantingut l'activitat en les darreres setmanes, han tancat davant les noves ordres de la Generalitat, que ha obligat a abaixar la persiana a les sales de ball nocturnes del país durant 15 dies. Els empresaris del sector a la regió central lamenten ser el cap de turc dels brots. Consideren que l'amenaça ara pot ser més gran perquè hi haurà festes privades, sense cap mena de control, que poden propiciar l'expansió del virus.

Tots els empresaris consultats dubten que l'origen dels brots estigui en les discoteques, on asseguren que hi ha molta prevenció, i opinen que amb el tancament dels locals es podrien multiplicar les festes privades. «No té sentit que estiguin les platges obertes i les discoteques no», lamenta Jordi Cortès, propietari d'El Sielu de Manresa.

El Grup Ítaca ha fet sonar la música a dues de les sales que té a Manresa, Villa Martini i Coco Village, aquest estiu, malgrat les restriccions i la baixada d'ingressos que suposa la limitació de capacitat i les despeses per mantenir les mesures de seguretat. La discoteca Seven Seven, del mateix grup, no ha obert. Altres empresaris del sector a la Catalunya Central han preferit mantenir el negoci tancat després de l'estat d'alarma davant les dificultats de desenvolupar-hi l'activitat amb normalitat, sobretot per la prohibició de ballar. És el cas d'El Sielu i Stroika de Manresa; la Xelsa, el Black River i el Mesigual Disco Club, de Solsona, i La General de Berga.

«Ho teníem tot a punt per obrir divendres, però al vespre vam rebre la notificació a darrera hora que no podíem fer-ho. Hem hagut de cancel·lar l'actuació que teníem prevista aquest diumenge a Coco Village. A més, havíem preparat festes per a aquest cap de setmana, que ha comportat feina per preparar la decoració», explica Dídac Martínez, responsable del Grup Ítaca. L'empresa lamenta la incertesa en què ha sotmès el Govern als negocis d'oci nocturn després de les despeses i els esforços per cenyir-se a les restriccions, tot prenent la temperatura als clients, lliurant mascaretes al personal, comprant gel hidroalcohòlic, desinfectant els espais i condicionant les discoteques per mantenir les distàncies. «Aquestes setmanes hem estat més unes terrasses que tancaven tard que unes discoteques», afegeix Martínez.

Uns esforços que havien de servir per frenar el virus, i per aquest motiu el sector sent que les discoteques estan sent assenyalades injustament. Tot i això, molts dels positius que està registrant el país en les últimes setmanes són joves i el Govern ha posat en el punt de mira les discoteques i la irresponsabilitat dels seus usuaris en no prendre les mesures per evitar contagis.

El Sielu, que després de l'estat d'alarma només va obrir el 20 de juny, espera reprendre l'activitat a partir de la Festa Major de Manresa, però ara la incertesa és total i es manté l'interrogant sobre si ho podran fer. El local ha acollit, en les darreres setmanes, presentacions de llibres.

D'altra banda, Agustí Rafart, responsable de tres sales a Solsona, es fa pagues que haurà de mantenir els locals tancats durant mesos perquè no creu que en les properes setmanes la situació estigui prou controlada. Els empresaris ara esperen que hi hagi ajuts específics per al sector per la falta d'ingressos que arrosseguen.