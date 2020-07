Castellnou ordenarà l'espai de davant del centre cívic amb vials i un ampli aparcament

L'Ajuntament de Castellnou de Bages condicionarà l'extens solar que hi ha entre el centre cívic, el camp de futbol i la carretera que travessa la urbanització del Serrat, i l'ordenarà amb un ampli aparcament, vials d'accés i distribució, i una part de zona arbrada. Passat l'estiu ja s'hi podria començar a treballar, amb l'objectiu que l'estiu que ve l'obra ja estigui del tot enllestida.

Es tracta «d'humanitzar» un espai cèntric que actualment ja serveix d'aparcament, però amb un forta pendent, sense urbanitzar, sense cap ordre ni estructura «i que sovint resulta caòtic» i no té prou capacitat, apunta l'alcalde, Domènec Òrrit, tenint en compte que en aquest entorn coincideixen el centre cívic, el cap de futbol, l'escola i les piscines municipals, tot plegat amb els seus respectius usuaris.

L'actuació afecta un àmbit de més de 6.000 metres quadrats que l'Ajuntament ha hagut de requalificar com a zona urbana per poder-hi habilitar un aparcament. Aprofitant que s'havia de fer aquest procés i en espera que Urbanisme donés el vistiplau al canvi, l'Ajuntament ja va treballar en paral·lel en la redacció del projecte executiu, de manera que ara ja està en disposició de començar-hi a treballar. Passat l'estiu preveu licitar les obres, que s'executaran els propers mesos fins al juny, i que hauran de conviure amb el període escolar del proper curs.

El projecte preveu l'adequació de 76 places d'aparcament per a vehicles, tres places més adaptades per a vehicles de persones amb mobilitat reduïda, dues per a la recàrrega de vehicles elèctrics, i una zona d'aparcament per a bicicletes i motos. A més, serà una estructura escalada per salvar el desnivell que hi ha entre el centre cívic i la carretera, i hi haurà vials d'accés i distribució de la circulació a l'interior. Igualment, es preveu un espai arbrat i uns vials complementaris per a la circulació de vianants, de manera que «això no serà una plaça, però tampoc serà estrictament una zona d'aparcament», apunta Òrrit.



Un PUOSC primerenc

L'adequació d'aquest solar serà una de les primeres obres finançades per l'actual PUOSC (aprovat fa només uns dies) que es duran a terme a la Catalunya Central.

Castellnou va sol·licitar dues línies d'ajut a través del PUOSC per afrontar-les i li han estat concedides totes dues pel seu import màxim, és a dir, amb un ajut global de 370.000 euros. La resta (l'obra es licitarà per un import de 440.000 euros) l'aportarà l'Ajuntament a través del romanent, amb una modificació de crèdit.