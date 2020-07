Monistrol de Montserrat incorpora la figura d'un bou a la imatgeria festiva local

Monistrol de Montserrat ha incorporat un nou element festiu, de la mà de la colla de gegants de Viserta. Es tracta d'un bou, que s'ha estrenat coincidint amb el cap de setmana de la Festa Major monistrolenca.

El Bou de Monistrol ha estat finançat per la família Pozo-Marcet de Cal Virol i ha comptat per la seva realització amb el suport de veïns que també han volgut aportar el seu gra de sorra en l'elaboració de la figura. L'escultura és atribuïda a l'escultor modernista Lambert Escaler i ha sigut emmotllada per Joan Pozo al taller El Ingenio de Barcelona.

La peça ha estat acabada, estucada i policromada a l'oli segons les tècniques tradicionals de mans de Carlos Morillo, president del Gremi d'Escultors i Restauradors d'Imatgeria Festiva de Catalunya. L'estructura de fusta del Bou és una aportació de Miquel Àngel Coín i Pepe Aunión, i el faldellí de la figura és obra de la modista monistrolenca Encarnación Palomo.

La nova peça s'ha estrenat per la diada de Sant Jaume, ja que no va ser possible fer-ho, tal com estava programat, durant la diada del Corpus Christi. La família propietària cedirà la peça a la vila en les festes més tradicionals de la població com la Festa Major, el Corpus o d'altres celebracions de caràcter tradicional i popular on la seva presència sigui requerida.

La figura del Bou a les festes tradicionals catalanes té un origen medieval associat a la festa del Corpus Christi i la seva processó. Representa l'evangelista Sant Lluc i també s'associa amb l'entremès o roca de la Nativitat. Amb el pas del temps la figura del bou s'anà desvinculant de la representació teatral religiosa a la qual estava associada per esdevenir un element per obrir pas al seguici cerimonial de les festes més típiques del país acompanyant altres figures com gegants, nans, dracs, mulasses...