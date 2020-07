Sant Fruitós realitza millores en els fanals públics per evitar-ne l'oxidació

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha iniciat aquests dies els treballs de millora en l'estructura de l'enllumenat públic, amb l'objectiu d'evitar la corrosió que pateixen alguns fanals com a conseqüència dels orins dels gossos.

Els treballs que s'han estat realitzant fins ara han consistit a pintar la base de les columnes amb pintura de resines plàstiques, un material que evita que es malmeti l'estructura.

En concret, s'ha estat actuant en fanals dels carrers Monturiol, Manelic, Carles Buigas i Sallent, que és on hi havia les estructures més deteriorades. Així mateix, es preveu substituir completament dues columnes del carrer Monturiol, que no podran ser reparades pel mal estat de conservació en què estan.