Sant Joan de Vilatorrada vol disposar d'una Oficina Municipal d'Escolarització

La regidora d'educació de Sant Joan de Vilatorrada, Elia Tortolero, ha demanat una reunió amb la directora dels Serveis territorials de la Catalunya Central per parlar sobre l'obertura d'una Oficina Municipal d'Escolarització al municipi.

Aquesta demanda s'havia fet per última vegada l'any 2011 de forma oficial, amb una negació per part del departament d'Educació al·legant la manca de pressupost per fer front aquestes oficines.

Una demanda que s'arrossega d'anys anteriors per part de les diferents direccions, AMPA's i consells escolars.

A causa del moment actual sanitari i tenint en compte que es preveu que la Covid19 augmentarà la matrícula viva durant tot el curs escolar, l'equip de govern santjoanenc, format per Alternativa per Sant Joan i PSC, ha valorat tornar a posar sobre la taula la petició d'una Oficina Municipal d'Escolarització que pogués acompanyar a totes aquestes famílies en el seu procés de matriculació escolar.

Elia Tortolero afirma que "Sant Joan és un municipi ric en patrimoni educatiu, i totes aquelles eines i recursos que serveixin per millorar encara més l'educació del nostre municipi sempre seran la nostra prioritat. Per això, primer de tot trobem necessària una reunió amb els serveis territorials de la Catalunya Central perquè volem i necessitem treballar de costat en l'àmbit educatiu".