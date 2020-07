El Consell reclama reobrir els consultoris mèdics amb l'abstenció del govern

El ple ordinari del Consell Comarcal del Bages, celebrat aquest dilluns, va aprovar una moció presentada pel PSC, a l'oposició, que demanava la reobertura dels consultoris mèdics, encara tancats des de la declaració de l'Estat d'Alarma, i recuperar la normalitat assistencial. L'equip de govern del Consell, d'ERC i JuntsxCat, es va abstenir en la votació. Tot i així, la proposta dels socialistes va prosperar perquè va comptar amb el suport de C's, ECG, i la CUP. En aquest sentit, l'executiva del PSC al Bages, Berguedà i Solsonès assegura que el govern «tot i l'abstenció té el mandat del Ple de gestionar aquesta aprovació davant el govern de la Generalitat i vetllarem perquè es compleixi».

Segons han informat des del PSC, la moció, defensada per la portaveu socialista, Montserrat Badia, pretenia per una banda protestar pel manteniment del tancament d'un servei bàsic, i per altra, aconseguir reobrir els consultoris mèdics per a poder recuperar una nova normalitat assistencial preservant en tot moment la seguretat del personal sanitari i la dels usuaris.

El PSC considera que no pot ser que els consultoris faci cinc mesos que estan tancats «amb derivació cap a ambulatoris de Manresa, amb el gran nombre de persones grans que tenim en tots els pobles, sense oblidar la gran importància d'aquests consultoris per a detectar d'immediat, possibles contagis». Les mateixes fonts asseguren que «la proximitat i la coneixença de la població són elements essencials en l'atenció mèdica, i no pot ser que el govern de la Generalitat consideri normal tenir tancats 447 consultoris mèdics, a tot Catalunya, entre els quals els de la comarca del Bages».

La moció va comptar amb el suport de C's, ECG, i la CUP, però l'equip de govern, de JuntsxCat i ERC, es va abstenir la qual cosa ha «sorprès» al PSC. En aquest sentit, apunten que «els partits que governen el Consell Comarcal del Bages s'abstenen en un tema tant important i rellevant com és el d'exigir al govern de la Generalitat prestar un servei essencial, de forma presencial, en tots els municipis de la nostra comarca». Afegeixen també que «no volem ser ciutadans de segona i volem recuperar el servei que teníem abans de la declaració de l'Estat d'Alarma per tenir l'assistència que tots ens mereixem i també per a combatre millor els rebrots de la pandèmia que s'estan produint».

Precisament, aquest dilluns Unió de Pagesos també va fer un comunicat per demanar al departament de Salut que restableixi el servei que afecta sobretot al municipis petits. El sindicat comptabilitza una vintenta de municipis de la regió central que es troben sense aquest servei o bé amb el consultori obert però només un cop a la setmana.