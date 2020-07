Ibada ja té enllestits els pisos per a gent gran de Navarcles

Els pisos de lloguer amb serveis per a gent gran que la Fundació Ibada ha construït a Navarcles rebran, els propers dies, els primers inquilins. La previsió és que aquest estiu quedin ocupats aproximadament la meitat dels 21 habitatges que s'han construït al car-rer de la Creueta, al costat de la residència d'avis que gestiona la mateixa entitat, i, per tant, encara en quedaran una desena de disponibles. Els pisos van destinats a persones de més de 65 anys amb certa autonomia.

Els pisos adaptats per a gent gran se sumen a l'oferta assistencial de la qual disposa la Fundació Ibada, que té residències a Navarcles i a Castellgalí i també un Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), que es farà càrrec de les necessitats que tinguin els residents dels nous habitatges. «Si algú necessita, per exemple, suport per a la neteja, el menjar, o una sessió de fisioteràpia, se li vehicularà a través del SAD», explica la directora general d'Ibada, Maria Bosch.

Els habitatges responen a un nou model d'atenció a la gent gran, que va més enllà dels pisos tutelats, perquè van adreçats a persones que «són autònomes i prenen decisions per elles mateixes», apunta Bosch. L'objectiu és oferir a la gent gran un espai que sigui casa seva, però que tinguin al seu abast els serveis que necessitin. Es tracta «de poder viure a casa teva amb la teva intimitat i a la vegada en comunitat perquè hi ha espais per compartir».

En total, s'han construït 21 pisos d'una o dues habitacions on podran viure unitats familiars d'una, dues o tres persones. Els habitatges disposen de cuina equipada amb electrodomèstics, saló-menjador, habitació, bany, balcó i un traster a la planta subterrània. També disposen de zones comunes per millorar l'autonomia i la seguretat dels residents i potenciar les relacions socials.

Els pisos estan destinats a persones de més de 65 anys, autònomes, amb un grau de dependència lleu o moderat i amb capacitat de convivència, prioritàriament de Navarcles, tot i que estan oberts a tothom qui tingui aquestes necessitats. El lloguer dels pisos, que oscil·la entre 525 i 650 euros, inclou l'ús de l'habitatge i les instal·lacions comunes, suport personal que consta de consergeria, petits manteniments, neteja mensual de l'habitatge i atenció social. També inclou les despeses de la zona comunitària i el sistema d'alarmes, videovigilància i teleassistència les 24 hores.

És previst que aquesta setmana entrin a viure als habitatges els primers llogaters, que aquests dies ja han portat les seves pertinences a la que serà casa seva.