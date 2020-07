L'Ajuntament de Cardona demana extremar les precaucions pels nous contagis de covid

Cardona ha registrat quatre casos positius de covid-19 al municipi durant l'última setmana. L'Ajuntament assegura que en cap cas es tracta d'un brot de transmissió comunitària sinó d'un brot aïllat dins d'un mateix entorn social. L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, posa de manifest que el municipi «té un denominador de població baix, cosa que provoca que la incidència augmenti i es vegin reflectits resultats que poden portar a la confusió». Tot i així, remarca que cal «extremar les precaucions perquè en els propers dies no apareguin nous casos».

Durant el mes de juliol, s'han comptabilitzat set nous casos de covid a Cardona de caràcter lleu, segons confirma el Departament de Salut. Arran d'un dels casos, s'han realitzat proves PCR als contactes estrets i s'ha identificat una cadena de transmissió de casos asimptomàtics. Del total de set casos, quatre formen part d'aquesta cadena de transmissió de persones asimptomàtiques, detalla el Departament de Salut, que n'està fent el seguiment. Tots els casos fan aïllament al domicili i els seus contactes estan en quarantena.

L'Ajuntament confirma que, d'acord amb les mesures dictades per les autoritats sanitàries, s'ha fet un seguiment dels possibles contactes i de les persones que poden ser sospitoses, a través dels rastrejadors que treballen des de l'atenció primària, com a mesura de conteció de la transmissió del virus. D'altra banda, el consistori recorda que és fonamental l'ús obligatori de la mascareta, el rentat freqüent de mans i mantenir una distància física d'un metre i mig, així com evitar aglomeracions.

El govern local també ressalta que la residència Sant Jaume no compta amb cap cas positiu de covid. Malgrat tot, des de la residència se segueix aplicant tots els protocols d'actuació i prevenció del virus per evitar qualsevol rebrot.