Montserrat perd prop d'un milió de visitants en mig any per la covid

, un dels principals motors econòmics del país, s'ha convertit en un dels més torpedinats pels efectes col·laterals de la pandèmia del coronavirus. El periode de confinament i excepcionalitat que es va decretar de març a juny i les restriccions en el moviment de persones entre països ha fet estralls, i la Catalunya Central no se n'escapa. I el que n'és el principal referent en aquest territori,-pel volum de visitants que rep anualment i per la seva projecció internacional-, és la millor mostra d'aquesta dura situació.

El santuari i el conjunt del parc natural, que en els darrers anys estava batent els seus records d'afluència de turistes, ha perdut durant la primera meitat de l'any prop d'un milió de visitants, el que suposa tres quatres parts del volum dels darrers anys. Així es constata si es miren les xifres de gener a juny, facilitades pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, i es comparem i extrapolen amb les del 2019, en què es va arribar a màxims.

En concret, durant el primer semestre de l'any passat el santuari va rebre un total de 1.315.547 visitants, sumant els registres que té el Patronat, tant dels que hi accedeixen per carretera (amb vehicle privat o autocars organitzats), amb el cremallera o amb l'aeri. En el mateix periode, aquest any hi han passat 367.180 persones. És a dir, 948.367 menys, el que equival a una caiguda del 72%.

Les causes són clares i evidents. El santuari ha estat més de tres mesos tancat al visitant: des del 14 de març, quan es va decretar l'estat d'alarma, i fins al 24 de juny, que és quan va tornar a obrir portes. Com es pot veure en la gràfica adjunta, hi ha dos mesos naturals, com són abril i maig, amb un registre zero, mentre que els 13 dies que va poder obrir al març hi van passar gairebé 54.000 persones (l'any passat, només aquest mateix mes van ser 210.555) i els set dies de juny en van ser 23.206 (el juny del 2019, tot sencer, va rebre 266.576 visitants).

Tot i que en el procés de desescalada que es va seguir després del confinament total, Montserrat podia haver obert abans del dia de Sant Joan, es va optar per aquesta data perquè es va esperar que Barcelona i l'àrea metropolitan entrés a la fase que permetia una mobilitat total per Catalunya, ja que és d'on es preveia poder rebre el gros de visitants.

L'impacte que la crisi de la pandèmia ha tingut en el turisme a Montserrat es fa encara més evident si tenim present un parell de dades més. D'una banda, que els dos mesos naturals que el santuari va estar totalment tancat, l'any passat van ser el segon (maig) i el sisè (abril) en volum de turistes. En el primer cas, fregant els 300.000, i en el segon just per sobre dels 250.000. La punta màxima es va registrar el setembre, amb 296.812 persones. En aquest sentit, cal tenir també present que en l'actual context de rebrots i incertesa estem a punt d'entrar en el que va ser el quart mes amb més afluència del 2019, l'agost, quan van passar per la zona del santuari més de 270.000 persones.

L'altra dada que cal tenir present és que l'any passat, Montserrat va assolir el seu rècord de turistes, situant-se per seon cop en la seva història per damunt dels 2,7 milions. Però, malgrat aquell rècord, en els dos primers mesos d'aquest 2020, quan encara no hi havia cap efecte de la pandèmia, les xifres estaven fins i tot per sobre de les de gener i febrer de l'any passat. En concret, hi havien passat 290.000 visitants, el que suposava un creixement del 0,5%.