Sant Joan reobre el trànsit de vehicles al carrer Major els caps de setmana i festius

L'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha decidit tornar a obrir el carrer Major als vehicles durant els caps de setmana i festius, que des de l'1 de maig passat era d'ús exclusiu per a vianants per facilitar la mobilitat a peu durant el desconfinament amb l'objectiu d'ajudar a mantenir les distàncies de seguretat i ampliar les zones d'esbarjo.

Un cop passat l'estat d'alarma i les fases de desescalada, el consistori ha decidit tornar la normalitat habitual a un dels eixos viaris centrals del municipi per ajudar que el comerç torni a recuperar el volum de negoci anterior a la pandèmia.

Amb el carrer Major tancat, des de la plaça de l'Església fins al carrer Lleida, diversos comerços del municipi havien traslladat a l'Ajuntament que el volum de feina havia baixat més de l'esperat, sobretot en el sector de la restauració, on és habitual que els caps de setmana s'hi desplaci gent des d'arreu de la comarca i potenciï els comerços del municipi.

Per aquest motiu, el consistori ha decidit reobrir el carrer. Segons la regidora de Seguretat i Mobilitat de Sant Joan de Vilatorrada, Montse Jové, «no ens podem permetre que el comerç no sobrevisqui i si la iniciativa els perjudica més que els beneficia, no els hi posarem problemes. A més, tampoc hem notat un augment d'usuaris a peu durant el cap de setmana pel carrer Major».