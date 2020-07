L'Ajuntament de Súria suspèn l'edició d'enguany de la Fira Medieval d'Oficis

L'Ajuntament de Súria ha decidit suspendre la celebració de la propera edició de la Fira Medieval d'Oficis d'enguany, que s'havia de fer al Poble Vell de Súria els dies 7 i 8 de novembre.

La decisió ha estat motivada per l'actual situació d'incertesa sobre l'evolució de la pandèmia i les dificultats de mantenir distàncies de seguretat en un certamen que habitualment aplega milers de visitants al nucli antic surienc.

Aquesta hauria estat la 19a edició de la Fira Medieval d'Oficis de Súria. Els preparatius per a l'organització del certamen es desenvolupen en els mesos previs a la seva celebració, de manera que, segons han concretat fonts municipals, no era possible esperar més temps per prendre la decisió.

L'Ajuntament lamenta els inconvenients que pugui provocar la suspensió de l'edició d'enguany entre artesans, firaires, participants i visitants de la Fira, i els emplaça a l'edició de l'any 2021 per retrobar-se al Poble Vell de Súria en les dates de celebració habituals.