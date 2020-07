El ple municipal aprova per unanimitat una moció per donar suport a la plantilla de la mina de Vilafruns i demanar una planificació clara del futur del sector

El ple municipal de Súria ha aprovat aquest dijous 30 de juliol per unanimitat una moció conjunta en què s'expressa "de forma clara i rotunda" el suport de l'Ajuntament als treballadors afectats pel tancament de la mina de Vilafruns i a les seves famílies. En la moció també es demana a l'empresa ICL i a la Generalitat una planificació clara del futur de l'empresa i de les infraestructures públiques necessàries per al sector.

En la moció, que va ser presentada conjuntament pels cinc grups de la corporació municipal (PSC, GIIS, ERC, aiS i JxS), es reitera "el compromís" de l'Ajuntament per aconseguir una "activitat minera segura i sostenible, ambientalment i econòmicament", i pel manteniment o reconversió "dels llocs de treball ara afectats pel tancament de la mina de Vilafruns".

L'Ajuntament de Súria també es ratifica en la voluntat de "continuar treballant conjuntament amb tots els actors afectats" en els àmbits laboral, empresarial i institucional per a "la reubicació i/o sortida laboral dels treballadors afectats pel tancament de Vilafruns, per tal de minimitzar l'impacte econòmic i social".

En la moció també es demana que la disminució de producció per part d'ICL "no faci eludir els compromisos que té actualment l'empresa amb l'Ajuntament", i es recorda que Súria és "el municipi que més impacte rep de l'explotació minera". També es reclama "un tracte similar" al d'altres sectors, com l'automoció i la mineria del carbó, en ajuts i inversions fins que la mina de Cabanasses estigui totalment desenvolupada a nivell d'infraestructura, minadors i personal.

Per aquest motiu, s'emplaça als governs de la Generalitat i de l'Estat a valorar "la possibilitat d'una inversió pública que garanteixi l'execució d'un pla de viabilitat que sigui beneficiós per al nostre territori i per a tots els treballadors". La moció es farà arribar als comitès d'empresa d'ICL a Súria i Sallent i de les firmes subcontractades, a la direcció d'ICL, al Consell Comarcal del Bages, als ajuntaments de Sallent, Balsareny, Cardona, Berga i Manresa, a la Generalitat, al govern de l'Estat i a la plataforma Promineria.

El ple municipal, que va tenir caràcter ordinari, també va tractar els següents temes:



Aprovar per unanimitat un dictamen per proposar els dies 20 de gener (dimecres) i 12 de juliol (dilluns) com a festes locals per a l'any 2021.

Aprovar per unanimitat un dictamen d'adhesió al Pacte d'Alcaldes/esses pel Clima i l'Energia.

Aprovar per unanimitat un dictamen d'adhesió a l'acord marc de subministrament d'equips d'impressió i multifunció de l'Associació Catalana de Municipis (ACM).

Aprovar per unanimitat un dictamen d'aprovació del compte general del pressupost de l'exercici 2019.

Aprovar inicialment per unanimitat l'expedient de modificació de crèdits 06/2020.

Aprovar per unanimitat un dictamen sobre rectificació d'una errada en els plànols d'ordenació de la modificació puntual número 16 de les Normes Subsidiàries de Planejament.



Els acords adoptats en aquest ple seran publicats en el portal de transparència de la seu electrònica del web municipal.