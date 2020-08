Cardona ofereix ajuts per a l'adquisició de material escolar per al curs vinent

L'Ajuntament de Cardona ha obert un període per fer sol·licituds d'ajuts per adquirir material escolar, llibres de text, la quota de l'AMPA o les quotes de reutilització i del llibre escolar per al curs 2020-2021. Se'n podran beneficiar nens i nenes d'entre 3 i 16 anys, empadronats a Cardona, i matriculats en algun dels centres al municipi, així com les unitats familiars en situació de risc social i/o econòmic.

La finalitat, segons concreten fonts municipals, és donar compliment als objectius definits durant aquesta legislatura «per fomentar la igualtat en l'accés a l'educació en la franja d'educació obligatòria (de 6 a 16 anys) com a etapa clau per a l'assoliment de competències posteriors». L'ajut màxim és de 70 euros per alumne i curs i hi poden optar les famílies empadronades al municipi de Cardona amb fills/es que estiguin cursant de P3 a 4t d'ESO en qualsevol dels centres educatius del municipi. Les sol·licituds amb la documentació exigida es podran presentar fins al 4 de setembre al registre de l'àrea de Serveis Socials, de dilluns a divendres.