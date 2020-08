Moià acull avui una nova edició de la Nit Internacional dels Ratpenats

El Museu de Moià i el Parc Prehistòric de les Coves del Toll celebraran avui una nova edició de la Nit Internacional dels Ratpenats. A les 6 de la tarda es farà una conferència sobre la biologia, l'estudi i la conservació dels ratpenats a l'auditori Sant Josep. Després, tindrà lloc una visita d'exploració a l'interior de la Cova del Toll i l'entorn exterior del Parc Prehistòric per conèixer els seus hàbitats, i a 2/4 de 9, sessió d'albirament per Moià. Es tracta d'una oportunitat única per conèixer els ratpenats de la zona amb els especialistes Sergi Torné i Montserrat Pérez.