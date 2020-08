Bages i Vallès s'uneixen per millorar les línies ferroviàries de Rodalies

Agents polítics i socials del Bages i el Vallès portaran a terme accions conjuntes per reclamar millores pendents a la línia R4 de rodalies, que connecta totes dues comarques en el seu traçat a cap a Barcelona. En aquesta iniciativa hi prenen part el Consell Comarcal del Bages, el Consorci Viari de la Catalunya Central, l'Ajuntament de Manresa i la plataforma Fem Vallès. Tots ells assenyalen la importància que el Govern espanyol executi les millores pendents de la línia. Asseguren que la situació és "urgent" i que establiran contacte amb els Governs central i català per impulsar millores en la xarxa ferroviària de Rodalies.

Es tracta d'una línia estratègica en la mobilitat dels passatgers des de Manresa fins a Sant Vicenç de Calders que presenta problemàtiques relacionades amb la seguretat, la rapidesa i la falta d'inversions. Un dels objectius de les entitats socioeconòmiques dels dos territoris és escurçar el temps de trajecte entre Manresa i Barcelona a menys de 50 minuts.

El front comú entre el Vallès i el Bages és fruit de diferents contactes mantinguts entre la societat civil i els representants polítics. Es planteja la necessitat que la Generalitat tingui un Pla de Rodalies propi i posar al dia la línia Manresa-Lleida. Bages i Vallès són dos territoris estratègics pel que fa a la relació amb l'àrea metropolitana i comparteixen una gran mobilitat laboral.

La R4 és una de les línies més transitades de Catalunya amb una mitjans de 134.000 persones usuàries cada dia. Les diferents mancances en la mobilitat ferroviària han empès les institucions polítiques i socioeconòmiques del territori a unir-se per fer sentir la seva veu. En paral·lel, s'ha anunciat un grup de treball i l'elaboració d'un conjunt de propostes que es presentaran el proper mes de setembre.