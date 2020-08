Castellbell aprova una ordenança que regularà l'ús de les rieres del municipi

arxiu particular/ david bricollé

Una jornada de neteja de deixalles al paratge de les Tres Basses que es va dur a terme l'any 2018 arxiu particular/ david bricollé

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat una ordenança per regular l'ús i l'accés a les rieres del municipi. L'objectiu és evitar la degradació dels entorns naturals a partir d'una sèrie de mesures establertes que impliquen la responsabilitat dels ciutadans. La prohibició de les acampades, de l'abocament de deixalles o de l'aparcament en les zones protegides té la finalitat de preservar la fauna i la vegetació d'espais com les Tres Basses o la riera de Marganell, que fa anys que pateixen les conseqüències de l'incivisme.

L'aprovació d'aquesta ordenança coincideix amb la pandèmia de la Covid. El govern local va implementar al principi de l'estiu un decret per prohibir el bany en les aigües del poble durant la crisi sanitària. L'alcaldessa, Montserrat Badia, explica que «davant la impossibilitat de garantir la desinfecció de l'espai, s'ha decidit mantenir vigent la prohibició per evitar el risc de contagi». Els usuaris podran tornar a gaudir de les aigües del municipi quan l'emergència sanitària ho permeti.

Paral·lelament, la nova ordenança servirà per regular els usos de les rieres a llarg termini. Les mesures ja han entrat en vigor per les visites i excursions que es continuen fent a les rieres, malgrat la restricció del bany. Badia remarca que el municipi està ple de gorgs i torrents que discorren entre Montserrat i Sant Llorenç. «La bellesa natural d'aquests espais provoca la massificació de visitants a l'estiu i l'impacte ambiental és alt», remarca. En aquest sentit, sosté que calia tirar endavant una normativa per establir una sèrie de pautes que permetin protegir i gaudir de l'espai».

Un dels punts principals de l'ordenança és la regulació de les activitats recreatives. En concret, l'ordenança estableix la prohibició de llençar deixalles, fumar o provocar danys en les activitats agrícoles i ramaderes de la zona. D'altra banda, també marca una sèrie de mesures a l'hora de consumir aliments. En tot l'espai es permet el pícnic, sempre que no s'ompli la zona de taules, cadires i altres estris. En la mateixa línia, l'acampada queda totalment prohibida, ja sigui amb tendes, caravanes o remolcs.

L'ordenança també regula l'entrada dels vehicles a la zona, ja que un dels principals problemes de cada any és l'aparcament a les zones protegides, a prop de les basses. En aquest sentit, la normativa detalla que la circulació de vehicles queda prohibida en tots els camins senyalitzats amb la indicació de trànsit restringit. Alhora s'habilitarà una zona destinada a l'aparcament, per evitar l'estacionament de vehicles en els punts on s'impedeixi l'accés als horts o als camins de la xarxa viària.

Un altre dels àmbits rellevants que té en compte l'ordenança és la protecció de la fauna i la vegetació de les rieres. Per aquest motiu, restarà prohibit l'abocament de tota mena de substàncies, deixalles i objectes que puguin alterar la qualitat de les aigües. De la mateixa forma, els usuaris també hauran d'evitar danyar la vegetació i comportar-se de forma respectuosa amb la fauna salvatge.

Les multes per infracció de l'ordenança respectaran tres nivells de quanties. D'una banda, hi ha les infraccions lleus, amb una multa de 750 euros; d'altra banda es troben les infraccions greus, amb un import de fins a 1.500 euros, i per últim, les infraccions molt greus, que poden suposar un cost de fins a 3.000 euros.

La nova normativa té com a objectiu resoldre la degradació de les rieres de Castellbell i el Vilar, derivada de l'activitat incívica dels ciutadans que, durant els mesos d'estiu, «el fan servir de deixalleria, discoteca i espai per netejar els gossos», lamenta Badia. La bellesa de l'indret atrau molts visitants i, en determinats moments, «el grau de massificació és força alt i passa a ser un problema greu per l'impacte sobre el medi ambient», assenyala. L'ordenança reguladora ha de servir per preservar el benestar de la naturalesa.