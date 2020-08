Navarcles aprova un protocol contra les agressions sexistes a les festes i entorns d'oci

Navarcles ha parovat un Protocol d'actuació contra les agressions masclistes i lgtbifòbiques a les festes i entorns d'oci del municipi. La regidora de Feminisme de l'Ajuntament de Navarcles, Ylènia Morros, assegura que el document neix de «la necessitat d'unificar les pautes d'actuació davant qualsevol forma de violència i de construir espais segurs, i per poder prevenir i donar resposta a les agressions que es donen en múltiples àmbits de les nostres vides».

Segons el consistori navarclí, aquestes agressions es veuen més invisibilitzades i normalitzades en els contextos festius i d'oci, on sovint es legitimen aquestes pràctiques per inèrcies socials, com el consum d'alcohol i drogues i la idea que el que passa pertany a la vida privada de cadascú. Aquests factors, i d'altres, contribueixen al no-reconeixement de l'agressió i permeten que aquestes formes de violència quedin silenciades, minimitzades i se segueixin reproduint.

Per això, durant els actes festius i d'oci organitzats per l'Ajuntament es durà a terme un programa de prevencions. En aquest sentit, s'implementaran Punts Lila als actes festius i comptaran amb el suport del col·lectiu LGTBIQ i es formarà a tots els agents implicats a la festa (entitats, cos de seguretat o gent de les barres) per treballar la detecció i prevenció, i perquè cadascun d'ells sàpiga quin és el seu paper en cas d'agressió.

També s'elaboraran cartells de prevenció als espais de les festes i se'n farà difusió a les xarxes socials i als mitjans de comunicació i falques declarant les festes com a territori lliure de violències masclistes i cishetereonormatives. Finalment, l'aprovació d'aquest protocol significa «un gran compromís per a l'eradicació de les agressions masclistes i lgtbifòbiques», reitera Morros, i per a crear espais on tothom se senti segur i còmode.