Casaldàliga ingressa a l'hospital de São Félix per problemes respiratoris

El bisbe Pere Casaldàliga està ingressat a l'hospital de São Félix do Araguaia a causa de problemes respiratoris agreujats pel Parkinson que pateix fa anys i l'edat avançada, segons ha informat en un comunicat l'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i l'associació ANSA.

La seva neboda, Anna Casaldàliga, va confirmar ahir a aquest diari que es troba en una situació força complicada i «la seva salut ha empitjorat en els darrers dies». Recentment, també li han fet la prova per covid-19 i el resultat és negatiu, segons confirma la seva neboda. De fet, explica que durant la pandèmia «s'ha intentat que rebés les mínimes visites possibles per prevenir el contagi».

Cada any la família viatjava a São Félix do Araguaia, el racó de l'Amazònia que ha esdevingut la segona casa de Casaldàliga i l'indret on ha desenvolupat la seva tasca social. No obstant això, enguany els familiars no han pogut desplaçar-s'hi per la crisi sanitària. «Malgrat la distància, el sentim a prop perquè cada dia estem en contacte amb les persones que el rodegen. Sabem que està en bones mans», destaca la neboda.

Fa pràcticament cinquanta anys que Casaldàliga va descobrir la terra de São Félix do Araguaia, caracteritzada pel sistema latifundista i amb una població amb un nivell molt elevat d'analfabetisme i desproveïda d'assistència sanitària. Des d'aquest racó de l'Amazònia, la seva veu s'ha sentit arreu del món, i s'ha mostrat com a exemple d'una Església que camina a favor dels pobres.

Les seves arrels però es troben a Balsareny, el poble on va néixer l'any 1928. Fins als quaranta anys va viure a Catalunya, on va desenvolupar una gran activitat per resoldre conflictes socials i alhora va conrear dues aficions ben vinculades escriure i comunicar.