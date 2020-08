El PSC reclama que es mantinguin les targetes-moneder fins a enllaçar amb l'inici de curs

L'executiva del PSC a la Federació XI (que engloba les comarques del Bages, Berguedà i Solsonès) reclama la continuïtat durant l'estiu de les targetes-moneder, que entén que era un compromís ferm adquirit pel Govern. Els socialistes recorden que just fa un mes, "el Parlament de Catalunya va aprovar a instàncies del PSC, una moció per mantenir la vigència de les targetes–moneder a tots els beneficiaris d'una beca menjador", moció que va ser aprovada per unanimitat.

L'objectiu, remarquen, "era garantir un àpat saludable a tots els infants vulnerables. Ara, el govern de la Generalitat, format per Junts x cat, i ERC, ha decidit anul·lar-les i recuperar els imports no gastats".

L'executiva del PSC a les comarques de la Catalunya central reclama la seva continuïtat fins a l'inici del nou curs, per tal que enllacin amb les noves beques menjador per al nou curs, i en aquest sentit posa en relleu que "no podem deixar a la seva sort els infants vulnerables a mig estiu, oimés quan hi ha un mandat del Parlament de Catalunya i un compromís dels consells comarcals i Ajuntaments d'aquestes comarques".

En aquesta línia, hi afegeix que "precisament, perquè continua l'emergència, és impensable treure aquesta garantia alimentària als infants de famílies en risc d'exclusió social. La solidaritat, l'esforç comunitari ha d'anar destinat a salvaguardar els més febles".

Els socialistes asseguren que el govern de la Generalitat està a punt de rebre un primer ajut, de 1.240 milions, procedent del govern central, destinat a pal·liar els efectes de la pandèmia, i que "tot seguit en rebrà d'altres, d'aquí fins a final d'any. No és de rebut retallar despeses perjudicant els més necessitats. Hi ha moltes altres vies per retallar despeses no indispensables. Aquesta ho és, i així ho demanem, confiant en que ajuntaments i consells comarcals d'aquestes comarques s'uniran per a fer-ho possible".

El PSC lamenta en el comunicat que "no ens imaginàvem haver de sortir a reclamar aquesta continuïtat que donàvem per resolta. Ho fem amb gran sorpresa, i alhora amb indignació, a la vista de la decisió presa pel govern de la Generalitat. Demanem, de forma immediata, la suspensió de la decisió i la recuperació de la vigència de les targetes-moneder a les nostres comarques i en el conjunt de Catalunya".