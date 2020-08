L'ICS incorpora un equip de dinou gestors de covid a l'atenció primària de la Catalunya Central

L'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central ha incorporat un equip de dinou gestors covid a l'atenció primària de les comarques del Bages i Berguedà (nou entre ambdues), de l'Anoia (cinc) i d'Osona (cinc) Els professionals s'encarreguen de la detecció precoç de les persones amb coronavirus, del seu correcte aïllament i de la ràpida identificació i confinament dels seus contactes estrets. Aquest grup de professionals es podrà ampliar en cas que la situació de pandèmia ho requereixi.

Segons l'ICS, l'atenció primària es dota dels gestors covid encarregats de fer els estudis de contactes ja en el mateix moment de la sospita diagnòstica, en la proximitat del domicili i dins l'equip d'atenció primària (EAP) de referència del pacient que és qui té el coneixement, tant de la persona com del seu entorn.

Les funcions dels gestors

Les funcions dels gestors covid passen pel rastreig exhaustiu de contactes des de la proximitat al lloc de diagnòstic en què comença en sortir de la consulta del metge o metgessa que hagi fet el diagnòstic de possible patologia per coronavirus. També donen informació acurada al pacient de tot el procés assistencial COVID (com i quan es rebrà el resultat de la prova, mesures d'aïllament necessàries, seguiment baixa laboral, resolució de dubtes i explicació de circuits. Els gestors COVID identifiquen situacions de risc associades a la patologia com poden ser la sobreocupació del domicili, gent gran vulnerable, professionals amb molts contactes laborals, monitoratge de casals, reunions de feina o oci prèvies al contagi, etc i mantenen una coordinació constant amb els professionals de l'equip d'atenció primària corresponent. En paral·lel, formen part de la xarxa de coordinació territorial i del sistema per detectar i solucionar incidències o dubtes del circuit assistencial.

L'experiència acumulada durant els darrers mesos de pandèmia ha posat de manifest, diu l'ICS, la importància cabdal de la detecció precoç de les persones amb COVID-19, del seu correcte aïllament i de la ràpida identificació i aïllament dels seus contactes estrets. Amb el desconfinament progressiu i la represa de les activitats, s'han ampliat els contactes socials i per tant els riscos de contagi, així com l'augment del nombre de contactes dels positius i la seva dificultat de detecció.