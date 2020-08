El nou govern tripartit de Sant Fruitós defineix la distribució de carteres

El nou govern d'ERC, JxC i PSC sorgit després de la moció de censura del juny passat a Sant Fruitós de Bages sotmetrà demà a votació el nou cartipàs municipal en un ple extraordinari a les 9 del matí. La convocatòria també servirà perquè Estrella Morales prengui possessió com a regidora de JxC, després de la mort fa unes setmanes del portaveu i cap de llista del partit, Vicenç Llorens.

La proposta es portarà demà al ple després de diverses reunions entre el govern tripartit i GfP, l'únic grup a l'oposició, i en què sembla que haurien acostat posicions per a un acord. Igualment, s'ha volgut esperar a convocar el ple fins a tenir les credencials de la nova regidora que ha de prendre possessió, que d'aquesta manera ja ho podrà fer d'acord amb les condicions del nou cartipàs.

L'acord que es votarà demà inclou les retribucions dels regidors i els grups i les indemnitzacions per l'assistència als òrgans col·legiats, així com la periodicitat dels plens i les seves competències i les delegacions a l'alcaldia, juntes de govern i òrgans externs.

Pel que fa a les delegacions atribuïdes a cada regidor del govern, ja tenen l'aprovació prèvia per decret d'alcaldia, que ja preveu la incorporació d'Estrella Morales. L'alcaldessa, Àdria Mazcuñan (ERC), es cuida de les Relacions Institucionals i de l'àrea d'Igualtat i de les Dones. El primer tinent d'alcalde és Felip Echarri, de JxC, que porta Promoció Econòmica, Ocupació i Comerç, Ensenyament, Noves Tecnologies, i Joventut, si bé aquesta regidoria recaurà ara en Estrella Morales.

La cap del PSC, Cristina Murcia, és segona tinent d'alcalde, i es cuida d'Atenció a les Persones, Recursos Humans, Veïnatge i Convivència, Via Pública i Serveis Públics. La tercera tinència d'alcaldia és per a David Uró (ERC), que té Planejament Urbanístic i Territori, Habitatge, Món Rural i Hisenda; i la quarta, per al socialista David Ruiz, que és regidor d'Esports, Comunicació i Participació, Medi Ambient, Turisme i Seguretat. Finalment, Laia Feliu, d'ERC, té Cultura i Festes, Sanitat i Entitats.