Sant Joan demanarà l'obertura d'una oficina municipal d'escolarització

L'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha tornat a posar sobre la taula la demanda d'una oficina municipal d'escolarització al municipi per acompanyar les famílies en el seu procés de matriculació escolar. Per aquest motiu, la regidora d'Educació, Elia Tortolero, ha sol·licitat una reunió amb la directora dels Serveis territorials d'Educació de la Catalunya Central, Dolors Collell, que es concretarà al setembre. El c0nsistori ha recuperat l'antiga demanda arran de la possibilitat que la covid-19 incrementi la matricula viva, que és la que es produeix durant el curs escolar.

El grup municipal de Compromís amb Sant Joan, a l'oposició, va presentar al darrer ple una moció per a l'adopció de mesures contra la segregació escolar al municipi entre les quals hi havia la petició al departament d'Educació de la Generalitat d'una oficina municipal d'escolarització. L'equip de govern d'Alternativa per Sant Joan i el PSC no va donar suport a la proposta perquè van considerar que una moció no era la via correcta per fer la petició i ha optat per demanar una reunió per fer la sol·licitud de l'oficina directament als Serveis Territorials d'Educació.

Tortolero explica que la petició de l'oficina «sobretot ve motivada per la preocupació que enguany la covid-19 pugui crear matrícula viva». Tot i així, la regidoria assegura que, per ara, «amb les dades de matriculació que tenim sobre la taula tots els infants escolaritzats estan matriculats per començar el curs vinent i això tranquil·litza bastant».

De totes maneres, el consistori ha cregut convenient fer la demanada de l'oficina i des dels Serveis Territorials ja han rebut la petició i les dues institucions se citaran de cara al setembre per parlar-ne. Tortolero puntualitza, però, que tot i que no es disposi d'una oficina d'escolarització «inspecció sempre vetlla per les matrícules vives i hi ha un seguiment perquè es faci un bon repartiment».

La demanda d'una oficina d'escolarització municipal s'havia fet per última vegada de manera oficial l'any 2011 i en aquell moment el departament d'Educació va desestimar la seva creació al·legant la manca de pressupost per fer front a aquestes oficines. Es tracta, per tant, d'una demanda que s'arrossega d'anys anteriors per part de les diferents direccions, les AMPA i consells escolars.

L'oficina d'escolarització s'ha posat ara de nou sobre la taula arran d'una moció que va presentar Compromís amb Sant Joan al darrer ple municipal, on, a banda d'aquest mesura, demanava la constitució d'una comissió d'estudi per la situació de la segregació escolar a Sant Joan i impulsar un pacte local arran de les dades d'un estudi de la Fundació Bofill que apunta els alts nivells de segregació que hi ha al municipi. El portaveu de Compromís, Albert Marañón, ha lamentat que la moció, que va tenir el suport de Junts i ERC, no prosperés «perquè proposava mesures pactades i consensuades i l'únic que pretenia era poder-ne començar a parlar».

Per la seva banda, Tortolero argumenta el vot en contra del govern perquè «no ens podem centrar només en l'informe i s'ha de fer un treball previ amb les direccions dels centres i amb el departament per veure què es pot fer» i ajustar les mesures a la realitat del municipi. La regidora creu que «a Sant Joan tenim un tresor amb tots els centres educatius públics i tot el que fem ha d'estar consensuat per tots els grups i no anar a cops de moció. L'educació no pot ser una guerra política i hem d'anar a sumar i tots a la una».

Marañón també ha criticat que l'equip de govern es faci seva la petició de l'oficina municipal d'escolarització que ells incloïen a la moció. «Això ens demostra la seva voluntat de silenciar l'oposició», ha afirmat.