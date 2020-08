Sant Joan suspèn definitivament la Festa Major d'adults i joves, que havia ajornat per al setembre

L'equip de govern de Sant Joan de Vilatorrada ha aprovat la suspensió definitiva de la Festa Major d'adults i joves, que es va postposar per al cap de setmana del 18 i 19 de setembre, mentre que encara no hi ha res decidit sobre la infantil, prevista per al dia 5 del mateix mes, i que organitza l'entitat El Sidral. L'equip de govern ha considerat que l'evolució actual de la pandèmia causada per la covid-19 no garanteix celebrar els actes amb la seguretat necessària, i aquest mateix dimecres ha informat de la suspenció de tots els actes que hi havia programats per al públic adult i jove.

Tant la Festa Major Infantil com la Festa Major de Joves i Adults s'havien d'haver fet el juny, però ja es van ajornar perquè la situació del moment no ho permetia. Aleshores es va decidir postposar-les al setembre confiant que canviarien les condicions. El Sidral decidirà aquesta mateixa setmana si continua davant amb la celebració o no, i de quina manera, de la programació infantil, mentre que l'equip de govern ja s'ha fet definitivament enrere amb la resta d'activitats. Consiedera que la situació fa que el format de les festes d'aquest any hagi de ser adaptat a les circumstàncies i condicionat a les normes dictades per les autoritats competents, amb la qual cosa, ara per ara, l'equip de govern veu inviable la celebració de la festa.